Ông Putin: Phương Tây coi nhẹ 'lằn ranh đỏ' của Nga

(VTC News) -

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 18/11, Tổng thống Vladimir Putin phàn nàn rằng máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo "vũ khí nguy hiểm" đang bay trong phạm vi cách biên giới Nga chỉ 20 km.

"Chúng tôi liên tục bày tỏ quan ngại về điều này. Điều đó cho thấy thái độ rất hời hợt trước mọi cảnh báo của Nga về những lằn ranh đỏ", ông Putin nói, cho rằng NATO đã phá hủy mọi cơ chế đối thoại giữa hai bên. Tháng trước, Nga đóng cửa phái bộ nước này tại NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Putin, Nga cần tìm kiếm sự đảm bảo lâu dài về an ninh trước phương Tây, song không nêu các cách thức cụ thể. Ông cho rằng, điều này sẽ không dễ dàng.

Hồi tháng 9, điện Kremlin cho biết NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu liên minh này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Moskva cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, trong đó có cả các hành động ở Biển Đen.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã ở mức thấp sau Chiến tranh Lạnh trong nhiều năm, và căng thẳng leo thang những tuần gần đây khi Ukraine và các nước NATO gia tăng lo ngại về việc chuyển quân của Nga sát biên giới Ukraine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng mô tả quan hệ với Mỹ là "không đạt yêu cầu", nhưng cho biết Moskva vẫn mở cửa đối thoại với Washington.

Tuy nhiên, điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lãnh đạo Mỹ và Nga có thể tổ chức cuộc gặp trực tuyến trước thời điểm cuối năm.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận về an ninh mạng, Ukraine và cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus trong một cuộc điện đàm hôm 17/11. Cuộc điện đàm này nhằm chuẩn bị cho "cuộc tiếp xúc cấp cao" giữa lãnh đạo hai nước.