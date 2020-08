Ông Putin kêu gọi họp thượng đỉnh về Iran, ông Trump nói có thể không tham dự

"Có lẽ là không, tôi nghĩ chúng ta sẽ đợi cho đến sau cuộc bầu cử," Trump nói trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/8 kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức triệu tập cuộc họp để thảo luận về Iran, tránh leo thang căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức và Iran nên tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. "Đó là một vấn đề cấp bách", Điện Kremlin dẫn lời tuyên bố của ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất họp thượng đỉnh về Iran, ông Donald Trump nói có lẽ sẽ không tham dự. (Ảnh: AP)

"Các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Iran đang ngày càng trở nên căng thẳng", ông Putin nói, đồng thời cho rằng Iran đang là mục tiêu của "những cáo buộc vô căn cứ".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 14/8 bác nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran. Chỉ có 2 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Mỹ. Điều này cho thấy sự chia rẽ giữa Washington và các đồng minh châu Âu kể từ khi ông Trump rút khỏi hiệp định hạt nhân vào tháng 5/2018.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Trump thực hiện áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran theo chiến dịch "gây áp lực tối đa". Đáp trả, Teheran tuyên bố không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân khi Mỹ liên tục gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Các đồng minh châu Âu của Mỹ cùng với Nga và Trung Quốc - các bên ký thỏa thuận với Iran cho biết, ưu tiên của họ hiện nay là bảo toàn thỏa thuận hạt nhân P5+1 được ký kết năm 2015.