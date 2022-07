Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 500 tỷ phú thế giới

Bảng xếp hạng được đưa ra căn cứ vào giá trị tài sản ròng qua số liệu được cập nhật vào cuối ngày giao dịch tại New York.

Tính đến ngày 11/7, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch tập đoàn Vingroup đứng thứ 405 với tổng tài sản ròng là 5,82 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes nêu tên lần đầu vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD. Khối tài sản của ông tăng lên 1,6 tỷ USD trong năm 2014 và 2,1 tỷ USD năm 2016.

Năm 2020 cũng là năm thứ 8 liên tiếp tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách các tỷ phú được Forbes vinh danh.

Cũng trong 11/7, nhóm cổ phiếu thuộc họ Vin giúp hãm đà rơi của thị trường chứng khoán ở cuối phiên chiều. Mặc dù có lúc cổ phiếu Vingroup mất hơn 5% giá trị rớt xuống 66.300 đồng trong phiên sáng, nhưng vào cuối phiên đã tăng trở lại chạm mức 70.000 đồng/cổ phiếu. Chính việc tăng giá của cổ phiếu Vingroup này đã giúp VN-Index chỉ mất 1,37% giá trị, xuống 1.155,29 điểm.

Trong bảng xếp hạng người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì thứ hạng thứ nhất.

Sáng nay, Bộ Công an bác tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Chiều cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ người tung tin đồn thất thiệt ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Đó là Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, dân tộc: Sắn Rìu, quê quán: Quảng Ninh, hiện cư trú tại Chung cư A1-0509 Vinhom Gardenia, 16 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ông Tô Vĩ Hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định.