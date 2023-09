'Ông nội quốc dân' của màn ảnh Hàn qua đời

(VTC News) -

Ngày 18/9, gia đình cho biết ngôi sao gạo cội Byun Hee Bong đã qua đời tại Bệnh viện Samsung Seoul, Hàn Quốc. Ông hưởng thọ 81 tuổi.

Theo gia đình tang quyến, Byun Hee Bong qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Trước đó, bệnh tình thuyên giảm nhưng ông không thể chiến thắng được bệnh tật sau khi tái phát.

Nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong qua đời ở tuổi 81.

Nam diễn viên Byun Hee Bong tên thật là Byun In Cheol, sinh năm 1942. Trước khi gia nhập giải trí năm 1965, Byun Hee Bong là một diễn viên sân khấu. Sau đó, ông tham gia buổi thử giọng của Đài truyền hình MBC dành cho diễn viên lồng tiếng.

Tiếp đó, ông mở rộng sự nghiệp với tư cách là diễn viên, thực hiện nhiều hoạt động trên truyền hình trong hơn 50 năm. Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều dự án bao gồm các bộ phim truyền hình My Too Perfect Sons, Blow Breeze và My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment cũng như các bộ phimMemories of Murder, The Host, và Okja.

Đặc biệt, Byun Hee Bong được biết đến với hình tượng ông nội ấm áp trên màn ảnh Hàn Quốc. Ông từng đảm nhận vai ông nội của Lee Dong Wook trong My girl, ông nội của Lee Seung Gi trong Bạn gái tôi là hồ ly.

Byun Hee Bong và Lee Seung Gi trong bộ phim "Bạn gái tôi là hồ ly".

Byun Hee Bong nhận Giải thưởng được yêu thích ở hạng mục truyền hình tại Cuộc thi nghệ thuật Baeksang lần thứ 21 và Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 27 cho The Host. Năm 2020, cố nghệ sĩ nhận Huân chương Văn hóa Eungwan, ghi nhận những đóng góp của ông cho các lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Tang lễ của diễn viên quá cố được tổ chức tại phòng 17 nhà tang lễ bệnh viện Samsung Seoul lúc 12h30 ngày 20/9.