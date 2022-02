Ông Nguyễn Viết Việt làm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán VN

Sáng 10/2, thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Kỳ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội trao các Quyết định về tổ chức cán bộ của Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Mai Loan – Chánh Văn phòng Hiệp hội đã công bố Quyết định số 019.22/QĐ-VASB của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam về việc đồng ý cho thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập đối với ông Vũ Kim Thành – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam. Sau khi thôi chức vụ Tổng Biên tập, ông Vũ Kim Thành sẽ phụ trách công tác Đảng của Tạp chí với vai trò Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Mai Loan cũng đã công bố Quyết định số 020.22/QĐ-VASB về việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Viết Việt – Phó Tổng Biên tập Tạp chí giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ văn bản của Ban tuyên giáo Trung ương số 2345-CV/BTGTW ngày 19/01/2022 v/v bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông số 237/BTTTT-CBC ngày 25/01/2022 v/v thỏa thuận bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam; Xét năng lực cán bộ và nhu cầu công tác, Ban chấp hành Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Việt giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/2/2022.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Thanh Kỳ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội cảm ơn những đóng góp rất tích cực của ông Vũ Kim Thành đối với sự vận hành và phát triển Tạp chí trong thời gian giữ chức vụ Tổng Biên tập. Ông Nguyễn Thanh Kỳ chúc mừng ông Nguyễn Viết Việt được Ban chấp hành, Ban biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tín nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập.

“Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban biên tập Tạp chí, đặc biệt là đồng chí Vũ Kim Thành với vai trò là Tổng Biên tập đã lãnh đạo Tạp chí đạt được những kết quả tích cực, có chuyển biến rõ rệt trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều cạnh tranh, tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Hiệp hội và các nhà đầu tư trong lĩnh vực Chứng khoán. Sau khi thôi giữ chức Tổng Biên tập, với vai trò là Bí thư Chi bộ Tạp chí, Ban chấp hành mong muốn đồng chí Vũ Kim Thành tiếp tục phát huy hơn nữa kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đảng nhằm giúp Chi bộ Tạp chí không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển.

Về cá nhân ông Nguyễn Viết Việt, Ban chấp hành Hiệp hội mong muốn trong thời gian tới với cương vị mới, ông Nguyễn Viết Việt tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, với vai trò người đứng đầu, là hạt nhân quy tụ tập hợp, cùng tập thể Tạp chí tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, đưa Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam phát triển lên tầm mới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Ban chấp hành Hiệp hội nói riêng và bạn đọc, các nhà đầu tư Chứng khoán trong và ngoài nước nói chung đã kỳ vọng”, ông Nguyễn Thanh Kỳ nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Kim Thành xúc động chia sẻ: Sau gần 7 năm gắn bó với Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam (nay là Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam) bản thân đã không ngừng nỗ lực, cố gắng cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên trong Tòa soạn đoàn kết, một lòng đưa Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Nhân đây, ông Vũ Kim Thành cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam và CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam vươn lên tầm cao mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Viết Việt gửi lời cảm ơn tới Ban chấp hành Hiệp hội, cảm ơn ông Vũ Kim Thành và cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã tín nhiệm giao trọng trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí.

“Những năm vừa qua, cá nhân tôi và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chủ tịch Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội… qua đó Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển đúng như kỳ vọng được cấp trên giao phó, là một trong những kênh uy tín nhất, thu hút lượng độc giả đông đảo là các nhà đầu tư Chứng khoán trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Viết Việt chia sẻ.

Tân Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Viết Việt thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tạp chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hiệp hội, tiếp tục cố gắng tìm ra những giải pháp để Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Viết Việt cũng xin hứa sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết; không ngừng nghiên cứu, học hỏi, áp dụng và đẩy mạnh lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng Ban biên tập, phóng viên trong Tạp chí thực hiện tốt công tác được cấp trên giao phó để Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam luôn giữ vững vai trò là tờ tạp chí hàng đầu có tính chuyên ngành về lĩnh vực Chứng Khoán, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam.

Ông Vũ Kim Thành (SN 1956, quê quán Hưng Yên) – Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam có trình độ Đại học An ninh, Đại học Báo chí, Đại học Luật là Đại tá An ninh – nguyên Phó Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô (1995 – 2014). Sau khi nghỉ hưu tại báo An ninh Thủ đô, Đồng chí Vũ Kim Thành được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập từ ngày 12/8/2015.

Trong hơn 6 năm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí, ông Vũ Kim Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam (trước ngày 1/4/2020) và Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam từ ngày 1/4/2020 đến nay.

Ông Nguyễn Viết Việt (SN 1982, quê quán Nam Định) – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam có Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí; Trình độ chính trị: Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị; Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.

Ông Nguyễn Viết Việt được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập ngày 01/11/2017. Hơn 4 năm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, đồng chí Nguyễn Viết Việt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với tập thể Ban biên tập đưa Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam ổn định và phát triển.