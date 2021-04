'Ông lớn' Coteccons: Cổ phiếu đi lùi, dòng tiền âm, lãi lao dốc

(VTC News) -

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu CTD của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons đứng mức 73.600 đồng/cổ phiếu, giảm 0,41%, tương đương mỗi cổ phiếu mất 3.00 đồng. Tính từ đầu năm, mã CTD giảm tới 5,28%, tương đương mỗi cổ phiếu mất 4.100 đồng. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường Coteccons bị cuốn trôi hơn 300 tỷ đồng.

Coteccons kinh doanh sa sút trong mấy năm gần đây do tranh chấp nội bộ và khó khăn chung của thị trường.

Báo cáo tài chính kiểm toán của Coteccons vừa công bố cho thấy, sau soát xét, lợi nhuận hợp nhất sau thuế chỉ còn gần 335 tỷ đồng, giảm gần 129 tỷ đồng so với con số trên báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do Coteccons tăng trích lập dự phòng so với báo cáo tự lập khiến chi phí quản lý tăng mạnh.

Doanh thu thuần 2020 của Coteccons giảm 39% so với năm trước, ghi nhận hơn 14.558 tỷ đồng.

Ông lớn ngành xây dựng một thời hiện đang gánh khoản nợ hơn 5.758 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là hơn 5.753 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 5,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh của Coteccons tiếp tục âm hơn 566 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của Coteccons còn 14.157 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền có hơn 1.396 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn trên 7.648 tỷ đồng, hàng tồn kho trên 1.492 tỷ đồng.