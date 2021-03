Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đồng đã tham ô

(VTC News) -

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) là chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, về tội Tham ô tài sản, ông Lê Tấn Hùng được xác định đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ khống cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm ở 16 nước, qua đó chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Ông Lê Tấn Hùng.

Khi đoàn thanh tra kiểm tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc, thống nhất với các cá nhân ở Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên thực hiện hành vi gian dối để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Hành vi của ông Hùng đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, làm tha hóa cán bộ dưới quyền dẫn đến vi phạm pháp luật phải xử lý, gây mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Sagri.

Đối với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, ông Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (Quận 9 cũ, TP.HCM) phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, ông Hùng và đồng phạm đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Phong Phú, gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án (672 tỷ đồng tính theo thời điểm khởi tố vụ án).

Theo Cơ quan CSĐT, ngoài việc là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành và là người thực hiện tội phạm, bị can Hùng chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân. Do đó, Bộ Công an đề nghị cần xử lý nghiêm khắc để phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trước khi khởi tố vụ án, ông Hùng đã dùng tiền cá nhân hơn 3,4 tỷ đồng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt từ 10 hợp đồng du lịch khống. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ với bị can theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, cựu Tổng Giám đốc Sagri có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhà chức trách đề nghị xem xét trách nhiệm khi lượng hình.