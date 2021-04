Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo ở Quảng Nam

(VTC News) -

Chiều 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải phản hồi về nội dung bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) trả lời báo chí về việc ông Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng xây nhà tình thương cho người nghèo huyện này.

Theo ông Hải, những phát biểu của nữ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My với báo chí không hề đúng vỡi những tin nhắn mà bà này nhắn với ông cách đây 39 ngày.

Ông cho biết sáng nay, bà Huệ liên lạc với ông qua tin nhắn và đề nghị gỡ bài viết "đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo" nhưng ông trả lời không thể... Sau đó, ông và bà Huệ thống nhất khắc phục xây ngay 2 căn nhà tình thương và ông Hải sẽ bỏ thêm tiền túi 14 triệu đồng cho đủ 120 triệu đồng để xây ngay 2 căn nhà tình thương.

Tuy nhiên, đến chiều nay sau khi nhận được những phản hồi của bà Huệ trên báo chí, ông quyết định không chuyển thêm 14 triệu đồng cho huyện Nam Trà My nữa và mong nhận lại 106 triệu đồng càng sớm càng tốt để ông xây dựng một căn nhà 120 triệu ở thành phố Hội An (Quảng Nam) cho 3 người bị tâm thần.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản hồi sau khi đọc được những phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My về việc ông đòi lại số tiền 106 triệu đồng xây nhà tình thương cho người nghèo huyện này.

Sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Trong thư, ông Hải cho biết vào ngày 2/3, ông chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo.

Đến nay, 1 tháng 8 ngày trôi qua, nhiều lần ông Hải "viết bài viết cảnh báo", yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà cho người nghèo vì mùa mưa sắp đến và nhắc các địa phương khẩn trương làm việc này để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Dù vậy, ông chưa nhận được phản hồi.

Ông Đoàn Ngọc Hải bên ngôi nhà cũ nát của một hộ gia đình nghèo. (Ảnh: FB Đoàn Ngọc Hải)

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết có 5 huyện, thị xã khác sau khi nhận tiền cùng thời điểm trên đều thi công nhà tình thương cho người nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại cho ông. Sau đó, ông Hải đều đăng bài báo cáo để mọi người được biết.

Ông Hải cho rằng 2 địa phương trên "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân, đồng thời yêu cầu huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, cho biết rất bất ngờ trước sự việc trên.

Bà Huệ kể trước đó, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My gửi số điện thoại ông Đoàn Ngọc Hải qua cho bà, nói rằng ông kết nối với ông Hải và ông Hải muốn chia sẻ cho bà con Nam Trà My một khoản tiền để làm nhà.

Sau đó, bà Huệ gọi điện cho ông Hải thì ông Hải nói đang có một đêm nhạc thiện nguyện để kêu gọi hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho người nghèo. Đêm nhạc đó kêu gọi được bao nhiêu thì ông Hải sẽ gửi cho huyện Nam Trà My bấy nhiêu. Sau đó, ông Hải chuyển vào số tài khoản của Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My hơn 106 triệu đồng.

Theo bà Huệ, trong đợt mưa lũ cuối năm 2020, huyện Nam Trà My bị thiệt hại rất nặng nề. Hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng. Sau thiên tai, địa phương tiếp nhận nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Ngoài những nguồn hỗ trợ được đưa đến địa chỉ cụ thể, số còn lại được đưa vào quỹ chung và huyện thực hiện theo quy chế chi tiêu của ban cứu trợ từ trung ương tới địa phương.

Số tiền 106 triệu đồng của ông Hải hỗ trợ cũng được gửi vào quỹ của ban cứu trợ huyện Nam Trà My. Huyện đã và đang phân bổ cho các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà theo quy định.

Theo bà Huệ, huyện Nam Trà My đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão. Đến nay, nhiều nơi vẫn đang ngổn ngang, công việc của địa phương rất nhiều. Huyện đã làm nhà ở cho 79 hộ bị sạt lở đất, trôi nhà cửa hoàn toàn để họ vào ở từ trước Tết Nguyên đán. Sau Tết đến nay, huyện đang tiếp tục hỗ trợ để làm lại nhà ở cho hơn 700 hộ dân có nhà bị thiệt hại nặng.

Vụ sạt lở năm 2020 tại huyện Nam Trà My gây thiệt hại nhiều về người và tài sản.

Bà Huệ cho hay hôm 5/4, huyện Nam Trà My họp và thống nhất lập một trang mạng để báo cáo việc tiếp nhận, phân bổ tất cả các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm công khai, minh bạch cho mọi người được biết, theo dõi.

Bà Huệ khẳng định từ khi tiếp nhận tiền đến nay, chưa hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu thông tin về tình hình xây nhà ở cho người nghèo. Bản thân bà không kết bạn Facebook với ông Đoàn Ngọc Hải nên không nắm được thông tin cũng như lời nhắc nhở của ông. Nếu biết thì huyện sớm báo cáo lại tình hình cho ông Hải và mọi người được rõ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay người dân Nam Trà My còn rất khó khăn, mọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân địa phương rất trân trọng và biết ơn. Địa phương cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó nên đã, đang và cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, đưa đến đúng đối tượng.

Sau khi đọc được bức thư, ngay trong sáng 10/4, bà Huệ nhắn tin giải thích cho ông Hải được biết. Bà Huệ cũng gửi lời xin lỗi vì thực tế ít nhiều có sự sơ suất, gây ra hiểu lầm không đáng có. Bà Huệ mong ông Hải xem xét lại sự việc một cách thấu đáo để người dân nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My không bị mất số tiền 106 triệu đồng. Trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải nhất quyết muốn lấy lại số tiền đó thì huyện sẽ chuyển lại.