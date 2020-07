Ông Đoàn Ngọc Hải kể chuyện chạy hơn 42km giữa trời nắng 40 độ ngoài đảo núi lửa

Sáng 8/7, ông Đoàn Ngọc Hải đã bắt đầu luyện tập trở lại sau ba ngày tham gia thi đấu giải Tiền Phong Marathon 2020 (diễn ra trên đảo Lý Sơn vào sáng 5/7). Ông Hải cho biết đang chuẩn bị thể lực thật tốt để tiếp tục tham gia một số giải thi đấu marathon sắp tới diễn ra ở các tỉnh miền Trung.

Cuối tuần này, ông sẽ lái xe ra TP Hội An, nơi gia đình ông có một khách sạn nhỏ ở số 368 Trần Nhân Tông (TP.Hội An). Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian qua, việc kinh doanh của gia đình ông gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ông Hải vẫn lạc quan tin tưởng sẽ vượt qua.

Ông Đoàn Ngọc Hải trên cung đường chạy hơn 42 km ở Lý Sơn

Nói về Tiền Phong Marathon 2020 vừa diễn ra, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ với chúng tôi một số tin nhắn của “người hâm mộ”, đặc biệt là một clip ghi lại một VĐV ngã quỵ khi còn cách đích hơn 100 m.

“Anh ấy đã cố gượng dậy trong sự hò reo, cổ vũ của nhiều cổ động viên, VĐV và thành viên Ban Tổ chức (BTC). Có người còn tiếp nước nhưng cuối cùng anh ấy không thể đứng dậy, đành phải bò rồi lăn về đích trước khi được các bác sỹ chăm sóc y tế”, ông Hải cảm phục.

Ông Hải cũng kể trên cung đường chạy Lý Sơn, ông đã chứng kiến một nữ VĐV từng đoạt ngôi vô địch quốc gia bị chuột rút khi gần về đích. Điều đó cho thấy sự thách thức của giải đấu.

“Tiền Phong Marathon 2020 là một giải thi đấu chất lượng cao, thách thức rất lớn nhưng nhân văn. Các VĐV đua tranh với nhau trên đường chạy nhưng sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ khi đối thủ gặp khó khăn”, ông Hải nhận xét.

Ông Đoàn Ngọc Hải ra Lý Sơn từ ngày 3/7, trước ngày thi đấu 2 hôm để làm quen với thời tiết khắc nghiệt và đường chạy. Ông nói công tác tổ chức rất chuyên nghiệp. Việc chăm lo sức khỏe, chăm sóc y tế cho lực lượng VĐV thi đấu cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt dành cho các VĐV rất tốt.

Đồng tình với việc tổ chức giải marathon tại đảo tiều tiên của Tổ uốc, ông Đoàn Ngọc Hải nói hôm trở về đất liền, bến tàu đông nghẹt. Theo ông Hải, với 2.000 VĐV có mặt tại Lý Sơn để tham gia chạy Marathone, việc bến tàu đông đúc, quá tải khi mọi người trở về đất liền là tất yếu.

Ông Đoàn Ngọc Hải gần như vắt kiệt sức khi hoàn thành chặng đua hơn 42 km

Ông chỉ có một góp ý nhỏ là nếu giải marathon tiếp tục được báo Tiền Phong tổ chức ở đảo Lý Sơn hoặc những nơi có thời tiết nóng bức, BTC nên cho các VĐV xuất phát sớm hơn, đặc biệt là với cự ly hơn 42 km để tránh ánh nắng quá gay gắt vào giữa trưa bởi nhiều VĐV, đặc biệt là VĐV không chuyên nghiệp đã thấm mệt, đuối sức.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đề nghị chia nhóm tuổi thi đấu hợp lý hơn. Đối với nhóm tuổi từ 45 trở lên, những VĐV ở độ tuổi 60, 65 sẽ không thể so kè thi đấu với những VĐV vừa qua tuổi 45, sinh lực, năng lượng vẫn còn. “Ở nhiều giải đấu quốc tế, người ta chia nhóm tuổi VĐV từ 45 đến 50; 51 đến 54 và từ 55 đến 60 tuổi”, ông Hải cho hay.

Ông Đoàn Ngọc Hải kể khi tham gia Tiền Phong Marathon 2020, ông có thêm nhiều bạn mới, trong đó có những người biết ông qua chiến dịch “đòi lại vỉa hè” cho người đi bộ ở trung tâm TPHCM.

Ông Hải kể rằng khi thi đấu ở Tiền Phong Marathon 2020, ông bất ngờ có thêm nhiều nhiều người hâm mộ cổ vũ đến độ dù thấm mệt ông cũng không dám đi bộ vì... ngại. “Tình cảm của mọi người dành cho tôi, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không giờ quên”.

Ông Đoàn Ngọc Hải là một trong số gần 2.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào tham dự Tiền Phong Marathon 2020 tại đảo Lý Sơn. Ông Hải đăng ký thi đấu cự ly 42,195 km và đã hoàn thành chặng đua đầy thách thức này trong khoảng thời gian quy định là 6 giờ, để nhận Medal từ Ban Tổ chức.

Để tham gia Tiền Phong Marathon 2020, hơn 6 tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã miệt mài luyện tập hàng ngày và tham gia nhiều giải đấu marathon quốc tế khác, kể cả sang Myanmar nhằm mục đích làm từ thiện xã hội và cọ xát thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận Medal từ BTC cuộc thi

Trước khi ra Lý Sơn, ông Đoàn Ngọc Hải cảm thấy hồi hộp vì thi đấu cùng với nhiều VĐV chuyên nghiệp, trong đó có không ít người từng đoạt ngôi vô địch hoặc thứ hạng cao trong các giải đấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

“Huyện đảo Lý Sơn nắng rất gắt nên tôi từ bỏ ý định hoàn thành chặng đua dưới 5 tiếng. Các VĐV sẽ mau xuống sức nếu thể lực không tốt và không phân phối sức một cách hợp lý trên từng chặng đua”, ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội từng công tác tại phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1 trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách lĩnh vực đô thị.

Trên cương vị Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải nổi tiếng với chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở khu vực trung tâm TPHCM và nhiều địa phương từ tháng 1/2017.