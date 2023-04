Ông Đoàn Ngọc Hải đặt mục tiêu sub 4 tại OneWay Vũng Tàu Marathon 2023

(VTC News) -

“Cách đây ít ngày tôi cũng đã dự một giải marathon. Do đó tôi chưa phục hồi hoàn toàn thể lực. Nhưng tôi đặt mục tiêu sub 4, trước 4 tiếng đồng hồ”, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trong ngày nhận Bib của OneWay Vũng Tàu Marathon 2023.

Ông Đoàn Ngọc Hải là một trong những KOL tham dự giải chạy năm nay của OneWay Marathon. Cựu Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM là nhân vật quen thuộc với các giải chạy tại Việt Nam và quốc tế. Ông Hải đăng ký tham dự nội dung 42km hay còn gọi là Full Marathon. Đánh giá cao OneWay Vũng Tàu 2023, ông mong muốn thông qua sân chơi này để lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện chạy bộ cho cộng đồng.

“Đây là giải Marathon thứ 51 trong cuộc đời tôi. Tôi tham dự giải thông qua lời mời của anh Bùi Minh Tuấn Phó trưởng ban tổ chức giải. Tôi nghĩ đây là giải Marathon tương đối chỉn chu và chuẩn mực.

Đường chạy của giải OneWay là cung đường rất đẹp. Không khí thiên nhiên thoáng mát, và đặc biệt cơ sở vật chất phục vụ cho giải Marathon rất phù hợp với các dịch vụ kèm theo. Tôi hi vọng những giải tiếp theo của OneWay sẽ đạt đến đẳng cấp khu vực và châu Á”, ông Hải cho biết.

Ông Đoàn Ngọc Hải xếp hàng lấy Bib.

Trước ngày thi đấu, với kinh nghiệm lâu năm về chạy bộ, ông Đoàn Ngọc Hải đưa ra một số lưu ý cho các vận động viên, đặc biệt là nội dung Full Marathon. Ông nói: “Đối với các giải Marathon, cự ly 42km rất khắc nghiệt. Do vậy, mỗi vận động viên đến giải phải vừa chạy vừa lắng nghe cơ thể. Đặc biệt là các vận động viên từ sub 4 trở lên. Họ cần biết thể lực ngày hôm đó đang ở mức độ nào, để thi đấu cho phù hợp và an toàn”.

OneWay Vũng Tàu Marathon tổ chức đúng vào mùa du lịch. Vì vậy, đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Vũng Tàu và mang đến nhiều lợi ích cho địa phương. Việc kết hợp giải chạy và du lịch là cách làm không mới trên thế giới nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

“Các thành phố lớn trên thế giới đều áp dụng Marathon vào công tác du lịch để song song phát triển. Thông qua marathon, người dân khắp thế giới sẽ biết đến thành phố Vũng Tàu một cách tuyệt vời nhất”, ông Đoàn Ngọc Hải nhận xét về cách làm của địa phương.

Ngày mai 23/4, OneWay Vũng Tàu Marathon 2023 sẽ diễn ra. Nội dung đầu tiên là 42km, xuất phát lúc 3 giờ 30. 8 giờ sáng, sau khi các vận động viên hoàn tất 4 nội dung, ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải. Một trong những giải thưởng đáng chú ý là chuyến đi du lịch Hàn Quốc với các vận động viên về nhất cự ly dài. Bên cạnh đó, các vận động viên cũng giành nhiều phần thưởng giá trị về tiền mặt và hiện vật.

Hải Anh