Ông chủ người Đài Loan kiện đồng hương ra TAND tỉnh Bình Dương đòi tài sản

Vừa qua, Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của ông Lee Yu Tsung (Lee, SN 1978, Quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, trú phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) liên quan đến vụ kiện đòi tài sản.

Bị đơn trong vụ này là ông Yen Chia Chen (Yen, SN 1980, người Đài Loan, trú tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Bị đơn là sở hữu chủ của Công ty TNHH Vũ Chấn.

Mất hết tài sản vì tin tưởng đồng hương

Theo trình bày của ông Lee, ngày 1/12/2015, ông thành lập Công ty Licai Paint CO., LTD bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính nước Cộng Hòa Seychelelles cấp theo Luật Doanh nghiệp Quốc tế. Công ty Licai Paint CO., LTD do ông là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với mong muốn phát triển kinh doanh sơn tại Việt Nam, ông đã đến Việt Nam rồi gặp ông Yen, là đồng hương để bàn bạc, thống nhất việc phát triển kinh doanh tại tỉnh Bình Dương. Ông Yen sau đó được trở thành cổ đông trong Licai Paint CO., LTD.

Trong quá trình đầu tư, ông Lee đã chuyển cho ông Yen và Công ty TNHH Vũ Chấn do ông Yen thành lập trước đó tổng cộng 700.000 USD để phát triển công ty.

Ông Lee được ủy quyền làm Giám đốc Công ty TNHH Vũ Chấn từ tháng 5/2016 đến 18/8/2018 với cam kết của ông Yen là sẽ chuyển đổi thương hiệu của Vũ Chấn thành Công ty sản xuất, kinh doanh sơn mang thương hiệu Công ty Licai Paint do ông Lee đứng đầu.

"Vì tin tưởng ông Yen nên tôi đã quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Vũ Chấn, tôi đưa tên, logo thương hiệu, chuyển đổi tên công ty là Công ty Licai Vũ Chấn. Tôi và các cổ đông Công ty Licai Paint chờ đợi ông Yen thay đổi đăng ký kinh doanh về đúng thương hiệu và tỉ lệ cổ phần của chúng tôi nhưng ông Yen không thực hiện điều này", ông Lee bức xúc nói.

Cũng theo phản ánh của ông Lee, khi Công ty Vũ Chấn hoạt động hiệu quả thì ông Yen đã không ghi nhận tên ông Lee vào Công ty Vũ Chấn mà dùng thủ đoạn lừa đuổi ông Lee ra khỏi công ty để chiếm giữ toàn bộ công ty, bỏ hết vai trò ông Lee trong Công ty đó. Ông Yen đồng thời không trả tiền cho ông Lee, chiếm hết thành quả, công sức đóng góp của ông Lee trong Công ty Vũ Chấn.

Toà đang thụ lý vẫn tẩu tán tài sản?

Bị mất hết tài sản, ông Lee đã khởi kiện ông Yen ra TAND tỉnh Bình Dương để đòi lại số tiền cho 700.000 USD đã chuyển cho ông Yên và Công ty Vũ Chấn trước đó. Hiện TAND tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ việc.

Tuy nhiên, ông Lee cho biết, ông Yen không ra tòa án để làm việc và có thông tin ông Yen đang có giao dịch chuyển nhượng tài sản của Công ty Vũ Chấn.

Thấy có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ trả tiền, ngày 28/4/2021, ông Lee đã đề nghị TAND tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm ngăn chặn chuyển nhượng tài sản và cấm xuất cảnh ra nước ngoài với ông Yen.