Ông chủ Món Huế tiếp tục bị nhà đầu tư nước ngoài đề nghị khởi tố

Tháng 4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group. Đây là công ty do ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế, làm giám đốc.

Theo đó, có 4 công ty nước ngoài gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra về việc ông Huy Nhật, giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng với đó, Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited cũng tố giác ông Huy Nhật - nguyên giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH nhà hàng Món Huế - và một số cá nhân khác có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này. Từ kết quả xác minh thông tin tố giác, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tới giữa tháng 6, MF Holding Inc có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc do ông Michael Feng Yun Lei làm đại diện đã gửi bản Kiến nghị tới các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Trong đơn kiến nghị, MF Holding Inc cho biết MF Holding Inc là nhà đầu tư nước ngoài đã cùng 3 nhà đầu tư Gifted Wisdom Limited (Gifted), Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) tố giác ông Huy Nhật - Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group và nguyên đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế đã chiếm đoạt 25 triệu USD của các nhà đầu tư thông qua việc lừa nhà đầu tư góp vốn đầu tư thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông chủ Món Huế tiếp tục bị nhà đầu tư nước ngoài tố cáo và đề nghị khởi tố. (Hình minh hoạ)

MF Holding Inc cho biết hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group. Tuy nhiên, theo MF Holding Inc, việc khởi tố vụ án là chưa đủ, cơ quan chức năng cần khởi tố bị can để bảo vệ nhà đầu tư cũng như bảo vệ môi trường đầu tư Việt Nam.

Theo Công ty này, việc khởi tố bị can là cần thiết bởi lẽ: Huy Nhật còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác thông qua Công ty Nhà hàng Món Huế. Hiện các nhà đầu tư Huy Vietnam (Hong Kong), ADV Partner, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investment, Gryphus Capital, Welkin Capital cũng đã tố cáo hành vi của Huy Nhật. MF Holding Inc cũng cho rằng, vụ việc có thể ảnh hưởng đến sự đánh giá về môi trường đầu tư Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, thủ đoạn gian dối của Huy Nhật là nguy hiểm vì đã lợi dụng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào chính sách, môi trường đầu tư của Việt Nam để tạo dựng lên những dự án có quy mô tầm cỡ như dự án bất động sản ở Lăng Cô (Huế), đầu tư vào chuỗi Nhà hàng Món Huế,... theo đó gọi được số tiền đầu tư lớn để chiếm đoạt.

Thứ ba, kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án cho đến nay đã là hơn 2 tháng nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Các nhà đầu tư lo ngại ông chủ Món Huế tẩu tán phần lớn tài sản chiếm đoạt được bằng nhiều cách trong thời gian điều tra.