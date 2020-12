Các nhân vật chính trị hàng đầu khác chia sẻ ý định sẽ tiêm vaccine để xây dựng lòng tin của công chúng, trong đó có cả lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Các cựu Tổng thống Bill Clinton, George Bush và Barack Obama đều cho biết họ sẽ công khai việc tiêm vaccine ngừa virus corona chủng mới như một cách để chứng minh sự an toàn của vaccine.

Đầu tuần này, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller đã được tiêm vaccine do Pfizer và BioNTech sản xuất, sau khi vaccine này được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp và phân phối tới các bang.

Chính quyền Mỹ đã đặt hàng 100 liều vaccine do Pfizer cùng đối tác BioNTech phát triển, mỗi người tiêm 2 mũi. Như vậy, 50 triệu người Mỹ có nguy cơ cao nhất, trong đó có nhân viên y tế tuyến đầu và những người cao tuổi sẽ được ưu tiêm tiêm vaccine đầu tiên.

Ông Bien cho rằng, việc ông tiêm vaccine công khai có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp công chúng Mỹ xóa bỏ các nghi ngại về vaccine mà Mỹ đang thực hiện tiêm chủng, “Tôi muốn đảm bảo, chứng minh cho người dân Mỹ rằng vaccone an toàn để thực hiện", ông Biden cho hay.

Hôm 16/12, nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, ông Biden ​​sẽ tiêm vaccine COVID-19 công khai vào tuần tới. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức y tế tìm cách trấn an công chúng về tính an toàn của vaccine vừa được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Kông Anh

(Nguồn: The New York Post, The Wall Street Journal)