Ông Biden: Người Mỹ không nên lo lắng về chiến tranh hạt nhân với Nga

(VTC News) -

Khi được một phóng viên hỏi liệu người Mỹ có nên lo lắng về chiến tranh hạt nhân hay không, Tổng thống Joe Biden đáp rằng: "Không". Theo Tổng thống Joe Biden, người Mỹ không có lý do để lo ngại về chiến tranh như vậy.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 27/2 đặt các lực lượng răn đe của nước này, bao gồm cả vũ khí hạt nhân vào tình trạng báo động cao nhất khi các quốc gia phương Tây gia tăng biện pháp trừng phạt đối với Nga trước cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước động thái của Moskva, chính quyền Biden gọi tuyên bố của ông Putin là nỗ lực biện minh cho hành động gây hấn hơn nữa của Nga. Mỹ cũng không đặt các lực lượng hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao hơn để đáp trả.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi động thái của Nga là nhằm đối phó với một mối đe dọa tưởng tượng vì Moskva chưa bao giờ bị NATO hay Ukraine đe dọa.

"Nga tạo ra các mối đe dọa không tồn tại để biện minh cho những hành động gây hấn hơn", bà Jen Psaki cho hay.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Theo bà Linda Thomas Greenfield, hành động của Nga đã leo thang xung đột. Bà cũng hoan nghênh thông tin các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau để đối thoại nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về việc Nga có thực sự thiện chí hay không.

Trong động thái gia tăng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Nga, Washington đã trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga thuộc phái bộ nước này tại Liên hợp quốc do lo ngại an ninh. Washington cáo buộc những người này tiến hành các hoạt động gián điệp, gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ.