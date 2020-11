Ông Biden cân nhắn chọn Tướng Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Trang mạng Axios dẫn hai nguồn đáng tin cậy liên quan tới quá trình lựa chọn nhân sự cho biết ông Biden đang xem xét đề cử Tướng 4 sao Lloyd Austin là người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Như vậy, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí quan trọng này hiện gồm có Lloyd Austin, Jeh Johnson, Tammy Duckworth và Michele Flournoy. Trong danh sách này, bà Michele Flournoy được xem là ứng cử viên sáng giá và có thể trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Tướng 4 sao Lloyd Austin là một trong các ứng cử viên giữ chức Bộ trưởng Quốc dưới thời chính quyền của ông Joe Biden. (Ảnh: Military.com)

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, bà Flournoy từng giữ cương vị Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và giảm thiểu mối đe dọa. Sau đó bà làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược. Tiếp đó, bà có một số năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS). Năm 2014, bà Flournoy được coi là lựa chọn hàng đầu của chính quyền Tổng thống Obama để thay thế ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng quốc phòng, nhưng cuối cùng bà xin rút tên do một số vấn đề gia đình. Vị trí này sau đó được trao cho ông Ash Carter.

Thông tin Tướng Lloyd Austin, một người Mỹ gốc Phi, được xem xét để cử lãnh đạo Lầu Năm Góc xuất hiện trong bối cảnh nhóm cố vấn cấp cao nhất của ông Biden đang cảm nhận được sức ép phải công bố một nhân vật gốc Phi nắm giữ vị trí quan trọng nào đó trong Nội các tương lại của ông Bien. Đầu tuần này, Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim Clyburn nói rằng ông thất vọng vì không có nhiều hơn các gương mặt người Mỹ gốc Phi nằm trong danh sách lựa chọn nhân sự của ông Biden.

Nếu được bổ nhiệm, Tướng Lloyd Austin sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Tướng Lloyd Austin là cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, trước khi về hưu vào năm 2016. Việc đề cử Tướng Austin cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ông Joe Biden trong một lần gặp gỡ bà Michèle Flournoy. (Ảnh: CNAS)

Trước đó, ngày 23/11, đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết ông Biden đã lựa chọn một số chính khách vào danh sách quan chức cấp cao của chính quyền trong tương lai.

Theo quyết định trên, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Anthony Blinken sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng; Alejandro Mayorkas giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa; Jake Sullivan giữ cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia; Avril Haines làm Giám đốc Tình báo Quốc gia.Đáng chú ý, cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ John Kerry được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt của Tổng thống phụ trách vấn đề khí hậu. Ông Kerry sẽ thuộc biên chế của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) và đây là lần đầu tiên trong lịch sử NSC có một quan chức chuyên trách vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, bà Linda Thomas-Greenfield cũng sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ). Việc bổ nhiệm bà Thomas-Greenfield, một phụ nữ da màu từng nắm giữ vị trí ngoại giao cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ giúp hiện thực hóa cam kết của ông Biden về việc chọn một Nội các đa dạng.

Nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của ông Biden cũng cho biết ông Biden đã chọn một số nhân vật từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama để bổ nhiệm giữ các chức vụ trong chính quyền sắp tới. Thành phần đội ngũ này cũng hết sức đa dạng, trong đó có nhiều nữ giới và người da màu.

Công bố danh sách này, ông Biden đã nhấn mạnh tới những cống hiến của họ trong chính quyền của cựu Tổng thống Obama, đồng thời khẳng định mục tiêu "xây dựng lại (nước Mỹ) tốt đẹp hơn", công bằng, bình đẳng và đoàn kết.