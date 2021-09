Ông Biden cam kết ủng hộ Ukraine

(VTC News) -

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington phản đối các hành động khiêu khích của Nga trong khu vực, cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev.

“Quan hệ đối tác giữa các quốc gia của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ hơn và sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa”, ông Biden nói, cho rằng Mỹ và Ukraine có “hệ thống giá trị tương tự”, cùng cam kết hướng tới một khu vực châu Âu “toàn diện, tự do và hòa bình”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: The New York Times)

Ông Biden cũng ký gói viện trợ mới trị giá 60 triệu USD với Ukraine, trong đó cung cấp tên lửa và các vũ khí sát thương khác cho quốc gia Đông Âu này. Chính quyền Biden hiện đã cung cấp hơn 400 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong năm nay.

Trong cuộc gặp, hai bên đồng thời công bố các thỏa thuận mới về điều phối an ninh, năng lượng và khí hậu. Chính quyền Biden dự kiến cũng ​​sẽ ký kết khuôn khổ quốc phòng chiến lược sửa đổi để thúc đẩy hợp tác về an ninh, an ninh mạng và chia sẻ thông tin tình báo, tạo tiền đề cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nhằm nâng cao năng lực của quân đội Ukraine.

Ông Biden bày tỏ mong muốn đến thăm Ukraine, nơi chưa có Tổng thống Mỹ nào đến thăm kể từ thời Tổng thống George W. Bush vào năm 2008.

Chính quyền Biden hiện vẫn chưa công bố người được đề cử làm đại sứ tại Ukraine - vị trí vẫn bị bỏ trống kể từ năm 2019 khi Marie L.Yovanovitch bị cách chức.