Ông Biden buộc 100 triệu nhân viên Mỹ phải tiêm phòng COVID-19

(VTC News) -

Các biện pháp mới mà ông Biden đưa ra sẽ áp dụng cho khoảng 100 triệu người, tương đương 2/3 số nhân viên ở Mỹ, cụ thể là những người làm việc cho các doanh nghiệp có hơn 100 nhân công. Ngoài ra, người đứng đầu các doanh nghiệp cũng được yêu cầu đốc thúc nhân viên tiêm phòng hoặc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần.

"Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần, và sự khước từ (việc tiêm vaccine) của các bạn đã khiến tất cả chúng ta phải trả giá", ông Biden nói.

Kế hoạch về chính sách mới có thể sẽ vướng phải những thách thức pháp lý. Chính sách cũng bị các đảng viên đảng Cộng hòa Mỹ chỉ trích.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên liên bang Mỹ sẽ có 75 ngày để tiêm phòng, hoặc đối mặt với việc bị chấm dứt hợp đồng, trừ một số trường hợp được miễn trừ.

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Bộ Lao động Mỹ (OSHA) sẽ ban hành quy định cụ thể đối với các công ty tư nhân để yêu cầu nhân viên tiêm vaccine hoặc xét nghiệm trong những tuần tới. OSHA sẽ tiến hành cưỡng chế đối với những người không tuân thủ, với mức phạt lên tới 14,000 USD cho mỗi vi phạm.

Theo kế hoạch của ông Biden, chính quyền Mỹ cũng sẽ yêu cầu tiêm phòng cho hơn 17 triệu nhân viên y tế tại các bệnh viện và các cơ sở y tế tham gia vào chương trình hỗ trợ xã hội dành cho người nghèo, người tàn tật và người cao tuổi.

Đồng thời, các điểm vui chơi giải trí lớn cũng cần yêu cầu khách phải chứng minh đã tiêm phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), dù chính quyền Biden đã kêu gọi tất cả những người Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine miễn phí, nhưng đến nay mới có hơn 53% người Mỹ trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ.

Nhà Trắng đang có kế hoạch triển khai việc tiêm liều vaccine thứ ba cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng không nên tiêm mũi nhắc lại do nguồn cung vaccine toàn cầu còn hạn chế. WHO kêu gọi các nước giàu nên tạm dừng các chương trình tiêm vaccine liều thứ ba cho đến khi tỷ lệ tiêm phòng trên toàn thế giới được cải thiện.

Nhưng do biến thể Delta nguy hiểm có khả năng kháng vaccine cao hơn các biến thể trước, hầu hết những người Mỹ đã tiêm phòng đủ đều muốn được tiêm mũi nhắc lại, theo cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây của Reuters/Ipsos.