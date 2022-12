OneWay Marathon Cát Bà 2022: Xúc tác thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch

(VTC News) -

OneWay Marathon Cát Bà 2022 diễn ra vào ngày 10/12 không chỉ đơn thuần là một giải chạy phong trào. Thông qua việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho những người tham gia, sự kiện này còn mang tính chất quảng bá du lịch. Sự kết hợp này là một xu hướng thịnh hành trên thế giới hiện nay, gọi là "du lịch thể thao".

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, những giải đấu như OneWay Marathon Cát Bà 2022 góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển du lịch,, kinh tế địa phương đăng cai tổ chức giải.

- Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ phát triển trên khắp cả nước, bà đánh giá thế nào về sự phát triển của phong trào chạy bộ và ý nghĩa với việc phát triển thể thao Việt Nam?

10 năm gần đây, phong trào chạy bộ rất phát triển, đặc biệt trong khoảng 3-5 năm gần đây. Trước đây chỉ có giải Sapa Marathon với hình thức vượt chướng ngại vật, sau đó là Thanh Hoá hay Hà Giang và 1 số giải khác nữa. Giờ đây các tỉnh đều có các cuộc thi chạy ở nhiều hình thức cự ly khác nhau

Phong trào chạy rất phát triển vì nhiều lý do, chạy ngắn dài hay chạy nhanh, chạy chậm. Ai cũng có thể chạy được, khi chạy chúng ta cảm thấy thú vị, xả strees và cảm giác vượt qua chính mình nữa. Bản thân tôi khi chạy thì tôi cũng cảm nhận rõ điều này.

Và phong trào chạy phát triển mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, mọi người có thể nâng cao sức khoẻ và bớt việc ngồi nhậu hoặc các hoạt động không lành mạnh. Nếu tập trung vận động thì sức khoẻ được nâng cao nhanh hơn qua việc tập luyện.

Thứ 2, các giải chạy có thể hỗ trợ cho sự phát triển cho kinh tế, du lịch. Một vận động viên tham gia giải chạy thường sẽ có gia đình đi theo như ăn ở, di chuyển, lưu trú và sử dụng nhiều dịch vụ khác ở địa phương đăng cai tổ chức giải, các nhà tổ chức cũng thu được nhiều điều.

Giải đấu bây giờ có rất nhiều đối tượng tham gia ở mọi lứa tuổi. Các em nhỏ cũng có thể theo bố mẹ tham gia giải, các em cũng được rèn luyện, tích luỹ sức khoẻ, thể lực từ sớm. Nếu các phong trào phát triển mạnh mẽ, chắc chắn chúng ta có thể tìm ra những VĐV trong tương lai.

Hiện nay, nhiều VĐV tham gia giải có thành tích tiệm cận với các VĐV dự các giải đấu quốc gia, thành tích không chênh lệch đáng kể dù tuổi đời của họ còn lớn hơn các VĐV dự giải quốc gia. Môn chạy nói riêng và điền kinh nói chung mang đến cho thể thao Việt Nam nhiều lợi ích.

- Có nhiều giải chạy và bây giờ thường được tổ chức ở các địa điểm du lịch, sắp tới là giải One Way được tổ chức ở Cát Bà, bà đánh giá thế nào về việc giải chạy sẽ tác động về việc phát triển du lịch?

Giải đấu sắp tới sẽ rất hấp dẫn. Giải One Way Marathon tại Cát Bà có thể nói là giải đấu mang tính hưởng ứng chào mừng Đại hội TDTT toàn quốc khia mạc ngày 9/12. Giải đấu sẽ diễn ra đúng thời điểm này với nhiều hoạt động bên lề thú vị. Hải Phòng là địa điểm tổ chức 7/43 môn của Đại hội. Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn. Đây không phải mùa du lịch cao điểm nên việc tổ chức sẽ tốt hơn, sự an toàn trên đường chạy được đảm bảo hơn.

Đây là thời điểm tổ chức giải vô cùng hợp lý. Chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khán giả tham quan và dự sự kiện ý nghĩa.

- Theo bà, chúng ta có nên nhân rộng giải đấu ở quy mô cả nước?

Hiện nay, năm chúng ta có khoảng 50 giải đấu và chúng tôi mong muốn những giải đấu tiếp tục lan toả hơn để mọi tầng lớp nhân dân có thể tham dự. Làm sao việc tổ chức phải ở điều kiện an toàn nhất đối với mọi người. Mùa nắng, mùa mưa chúng ta cũng cần có biện pháp đảm bảo sức khoẻ cho mọi người tham dự.

Chúng tôi mong muốn công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn về thành tích, nhưng mọi người cần có sự an toàn và cảm thấy vui vẻ.

- Có những quy chuẩn nào về sức khoẻ khi tham dự giải không thưa bà?

Tất cả tham gia đều cần có giấy chứng nhận sức khoẻ. Luôn có sự phân cấp khi tổ chức. Trong quá trình, các vận động viên cần kí cam kết đảm bảo sức khoẻ cho bản thân. Nếu có vấn đề về sức khoẻ khác thì các VĐV cần phải cân nhắc. Với các sự cố xảy ra thì BTC sẽ tổ chức sơ cứu và cấp cứu ngay. Trong quá trình tổ chức diễn ra rất ít sự cố nhưng BTC luôn bố trí các điểm hỗ trợ.