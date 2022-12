OneWay Marathon Cát Bà 2022: 'Huy chương đảo ngọc' có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Kỷ niệm chương của OneWay Marathon Cát Bà 2022 có thiết kế đặc biệt, không phải hình tròn hay đa giác như thường thấy. "Huy chương đảo ngọc" được chế tác theo hình tượng đảo ngọc Cát Bà, với đường viền bao quanh tượng trưng cho con đường bao biển nổi tiếng với du khách thập phương, cũng chính là cung đường mà hơn 3.000 chân chạy sẽ đặt bước chinh phục OneWay Marathon Cát Bà 2022.

Ngoài ra, mặt trước của kỷ niệm chương còn được điêu khắc hoa văn mang ý nghĩa gắn liền với biển đảo. Nổi bật chính giữa, được tôn lên bởi ngọn núi là hình tượng con sóng màu xanh với nhiều sắc độ. Phía bên trên là thông điệp của One Way: "Step over your limit" (Vượt qua giới hạn bản thân).

Cận cảnh tấm kỷ niệm chương của OneWay Marathon Cát Bà 2022.

"Chúng tôi đã tìm hiểu và lên rất nhiều ý tưởng thiết kế để làm sao khi nhìn thấy tấm huy chương này, các runners hay vận động viên đều nhớ về OneWay Marathon Cát Bà 2022, nhớ về cung đường đảo ngọc, về những kỷ niệm và những cảm xúc không thể nào quên trong giải chạy này", ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban tổ chức OneWay Marathon Cắt Bà 2022 chia sẻ.

OneWay Marathon 2022 diễn ra vào ngày 10/12. Đây là lần đầu tiên có một giải chạy được tổ chức tại đảo Cát Bà (Hải Phòng). "Chạy đua cùng biển" là một trong những thông điệp thay cho lời mời gọi của ban tổ chức giải đấu gửi tới cộng đồng runner khắp cả nước.

Cung đường chạy tuyệt đẹp, dọc theo con đường bao biển nổi tiếng, xuyên qua rừng nhiệt đới với địa hình đa dạng từ đường bằng đến lối mòn là điểm hấp dẫn của OneWay Marathon 2022. Đặc biệt, ban tổ chức bố trí khung giờ xuất phát để các vận động viên có thể vừa chạy, vừa thưởng thức hoàng hôn trên đảo ngọc.