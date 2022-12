OneWay Marathon Cát Bà 2022: Giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng

(VTC News) -

Tổng giá trị giải thưởng của OneWay Marathon Cát Bà 2022 cho các cự ly 5km, 10km và 21km lên tới gần 500 triệu đồng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Đặc biệt, giải Nhất nữ của các cự ly sẽ dành được xe máy điện Feliz S trị giá 30 triệu đồng đến từ Nhà tài trợ Năng lượng xanh VinFast.

Trưởng ban tổ chức OneWay Marathon Cát Bà 2022 Bùi Minh Tuấn cho biết cung đường 21km có số lượng VĐV đăng ký tham gia đông nhất, chiếm đến 2/3 số lượng người tham gia tranh tài. Vì thế, đây cũng là cung đường cạnh tranh hấp dẫn nhất.

OneWay Marathon 2022 diễn ra hôm nay 10/12.

Lễ khai mạc OneWay Marathon 2022 diễn ra lúc 13h30 ngày 10/12 tại Quảng trường trung tâm Cát Bà (đường 1/4). Cự ly đầu tiên xuất phát là 21km. Các vận động viên tham dự bán marathon sẽ rời vạch lúc 14h. Sau đó 30 phút (14h30) là giờ xuất phát của cự ly 10km. Các VĐV của đường chạy 5km sẽ xuất phát lúc 15h. Dự kiến lễ trao giải và bế mạc OneWay Marathon Cát Bà 2022 được tổ chức lúc 16h.

Điểm nhấn của OneWay Marathon Cát Bà 2022 đối với các vận động viên sẽ không chỉ dừng lại ở vạch đích. OneWay Marathon Festival diễn ra từ 19h đên 22h30 tại bãi tắm Tùng Thu sẽ là sự kiện để hơn 3 nghìn VĐV và gia đình, các CLB giao lưu với nhau, tăng thêm sự kết nối không chỉ trong cộng đồng chạy bộ phong trào. Người tham gia đêm nhạc OneWay cũng có cơ hội được nhận quà giá trị cao từ ban tổ chức.

Để hỗ trợ các VĐV đến địa điểm thi đấu thuận tiện, ban tổ chức phối hợp với địa phương bố trí phương án phân luồng giao thông và đưa đón. Ông Bùi Minh Tuấn cho biết ban tổ chức sẽ bố trí riêng các phương tiện, bao gồm 4 chiếc phà và 20 xe khách loại 45 chỗ để phục vụ các chân chạy và gia đình theo cùng, đảm bảo các runner tham gia OneWay Marathon Cát Bà 2022 không phải ra đảo bằng phương tiện cá nhân.

Ban tổ chức và địa phương bố trí đội ngũ tình nguyện viên 1.000 người ở các điểm hỗ trợ ban tổ chức trong việc cấp nước, vệ sinh, y tế, cộng thêm lực lượng công an, dân quân tự vệ sẽ đảm bảo an ninh trật tự cho giải chạy diễn ra an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Cát Bà có 200 camera được lắp đặt trên các tuyến đường.