OneWay Marathon 2022: Cát Bà sẵn sàng đón tiếp

(VTC News) -

OneWay Marathon 2022 diễn ra vào ngày 10/12. Đây là lần đầu tiên có một giải chạy được tổ chức tại đảo Cát Bà (Hải Phòng). Đây là địa danh được xếp loại khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới, danh làm thắng cảnh đặc biệt cấp Quốc gia, thành viên hiệp hội các vịnh đẹp nhất. Năm 2019, 2020 khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Cát Bà là địa điểm du ịch được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị cho giải chạy, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết: "Chúng tôi có gần 200 cơ sở lưu trú và mới đưa vào hoạt động 2 tổ hợp khách sạn 5 sao. Ngoài ra, còn có hơn 6 nghìn phòng khách sạn nhỏ, homestay có khả năng phục vụ lưu trú tốt. Ẩm thực nơi đây thì rất tuyệt vời. Cát Bà cũng hứa hẹn tạo ra những thách thức cho các runner trải nghiệm".

Cát Bà sẵn sàng đón tiếp hàng nghìn du khách đến với OneWay Marathon 2022.

Ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định các công đoạn chuẩn bị cho giải chạy OneWay Marathon 2022 về cơ bản đã được hoàn tất với sự tham gia của chính quyền địa phương lẫn quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp. Cát Bà đã sẵn sàng để đón tiếp hàng nghìn runner và gia đình ghé thăm vào cuối tuần này.

"Suốt gần một tháng nay, bà con nhân dân đã được thông tin liên tục về giải chạy, tạo ra bầu không khí rất hứng khởi. Chúng tôi đã bố trí dừng tất cả các hoạt động thi công trong 2 ngày diễn ra giải chạy để rửa đường, vệ sinh đảm bảo cho đường chạy sạch sẽ. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" để toàn dân làm vệ sinh", ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.

"Chúng tôi bố trí đội ngũ tình nguyện viên 1.000 người ở các điểm hỗ trợ ban tổ chức trong việc cấp nước, vệ sinh, y tế, cộng thêm lực lượng công an, dân quân tự vệ sẽ đảm bảo an ninh trật tự cho giải chạy diễn ra an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Cát Bà có 200 camera được lắp đặt trên các tuyến đường".

OneWay Marathon 2022 diễn ra vào ngày 10/12. Đây là lần đầu tiên có một giải chạy được tổ chức tại đảo Cát Bà (Hải Phòng). "Chạy đua cùng biển" là một trong những thông điệp thay cho lời mời gọi của ban tổ chức giải đấu gửi tới cộng đồng runner khắp cả nước.

Các công đoạn chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Cung đường chạy tuyệt đẹp, dọc theo con đường bao biển nổi tiếng, xuyên qua rừng nhiệt đới với địa hình đa dạng từ đường bằng đến lối mòn là điểm hấp dẫn của OneWay Marathon 2022. Đặc biệt, ban tổ chức bố trí khung giờ xuất phát để các vận động viên có thể vừa chạy, vừa thưởng thức hoàng hôn trên đảo ngọc.

"Cát Bà chúng tôi được mọi người yêu quý, là mảnh đất thân thiện hữu tình. Cát Bà vinh dự được ban tổ chức chọn làm địa điểm cho giải OneWay Marathon 2022 và sẽ đem đến trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên. Chúng tôi có con đường ven biển rất đẹp, một bên biển xanh, một bên lau trắng cùng rất nhiều loại hoa rừng đầy sắc màu. Không khí Cát Bà thời điểm này cũng rất tuyệt", ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.

OneWay Marathon là giải chạy được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Điện tử Doanh nhân trẻ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần thi đấu với mong muốn tạo động lực cho mọi người vượt qua giới hạn của bản thân. Vận động viên sẽ chọn một trong ba cự ly thi đấu, bao gồm: Milestone: 5km, Breakthrough: 10km và Half-marathon: 21km.

OneWay Marathon Cát Bà 2022 là xúc tác phát triển du lịch cho địa phương.

Điểm đặc biệt của OneWay Marathon là đề cao tính trải nghiệm cho các vận động viên. Đối với địa phương tổ chức giải, OneWay Marathon là xúc tác thúc đẩy du lịch theo một phong cách hiện đại đang thịnh hành trên thế giới - du lịch thể thao.

“Oneway Marathon muốn đưa đến trải nghiệm mới nhất cho các runner, cũng như các CLB và các doanh nghiệp để đảm bảo tiêu chí lan tỏa định hướng của giải, tạo ra các trải nghiệm mới gọi là du lịch thể thao để có thể nâng cao sức khỏe, vừa nâng cao về mặt tinh thần. Mục tiêu là kéo toàn bộ hệ thống du lịch ở các địa phương mà giải tổ chức đóng góp vào việc xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương”, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Doanh Nhân Trẻ chia sẻ.