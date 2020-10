Onefa Mama - Bí quyết nuôi con chuẩn chỉnh của MC Diệp Chi

Đảm nhận vai trò MC trong các chương trình truyền hình nổi tiếng như Rung Chuông Vàng, Điều ước thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia…, MC Diệp Chi được đông đảo khán giả yêu mến đồng thời bởi sự thông minh và phong cách trẻ trung. Cô còn được biết đến là một bà mẹ có cách chăm sóc con vô cùng khéo léo.

Theo nữ MC, nhiều bà mẹ chỉ tập trung vào cân nặng của con, hay có thói quen lấy cân nặng của con để làm thước đo nhưng đó hoàn toàn là quan điểm chưa đúng. Thực tế, các bà mẹ cần phải chú trọng đến sự phát triển của bé có phù hợp với lứa tuổi hay không, có khỏe mạnh hay không.

Do đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác xa, lịch ghi hình dày đặc nhưng MC Diệp Chi cũng là một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các chương trình để tích lũy kiến thức nuôi dạy và chăm sóc con. Mới đây, MC Diệp Chi đã tham gia Hội thảo Công bố sản phẩm sữa non Onefa Mama – sữa non chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng đầu tiên tại Việt Nam.

“Khi con còn nhỏ, hệ tiêu hoá và miễn dịch chưa ổn định khiến con thường xảy ra các vấn đề như dễ ốm, chậm tăng cân khiến các bà mẹ lo lắng. Khi đó, các sản phẩm dùng cho con thường sẽ được chú trọng hơn về các công dụng như bổ sung dinh dưỡng, cải thiện hệ tiêu hoá hay khả năng đề kháng. Nhưng khi con đã qua giai đoạn đầu đời, thì sẽ có những nhu cầu khác về chăm sóc sức khoẻ mà các ông bố bà mẹ cần quan tâm. Ví dụ như tăng cường năng lượng để con có thể phát triển khoẻ mạnh, bổ sung dưỡng chất giúp con có đủ dinh dưỡng để hoạt động, học tập” – MC Diệp Chi chia sẻ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng khẳng định vai trò của dinh dưỡng đối với quá trình phát triển của cơ thể đồng thời chỉ ra vấn đề mà các bà mẹ hay gặp phải nhất chính là việc trẻ bị táo bón, hấp thu kém. PGS.TS.BS Trần Đình Toán - Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng có đề cập đến một phương pháp có thể giải quyết những tình trạng đó, chính là bào tử lợi khuẩn sống đa chủng, hiện đã được ứng dụng trong sản phẩm sữa non Onefa Mama.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm sữa non khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm sữa non thông thường dễ gây ra các hiện tượng nóng, táo bón, thiếu DHA thậm chí có thể gây dị ứng do thành phần không đạt tiêu chuẩn và dây chuyền sản xuất kém chất lượng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sản phẩm sữa non Onefa Mama với những thành phần cao cấp được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, áp dụng tỷ lệ kim cương giữa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng và yến sào hảo hạng, mang đến hiệu quả vượt trội trong việc giúp trẻ ăn ngon, hạn chế táo bón, phát triển đồng đều cả về chiều cao và cân nặng.

“Đối với sữa non Onefa Mama thì ấn tượng hơn rất nhiều vì ngoài tinh chất sữa non thì đây còn là một sự nghiên cứu và đầu tư giá trị của các chuyên gia khi là sản phẩm đầu tiên đưa thành công bào tử lợi khuẩn sống đa chủng vào sữa non cùng nhiều vi chất có lợi để hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển của trẻ. Sản phẩm này cho mình cảm giác rất an tâm vì nó hoàn toàn tự nhiên, lành tính và có thể sử dụng thường xuyên để tăng sức đề kháng, hỗ trợ bé ăn ngon, tiêu hoá tốt. Bây giờ, Chi đã tìm được loại sữa non cho con uống vừa nhiều dưỡng chất mà không lo bị nóng, bị táo bón nữa rồi, chắc chắn Chi sẽ cho bé sử dụng sữa non Onefa Mama đều đặn đến khi lớn” – MC Diệp Chi chia sẻ. Nữ MC rất tâm đắc sau khi được lắng nghe những thông tin từ phía các chuyên gia. Onefa Mama chắc chắn sẽ là sản phẩm được cô tin tưởng lựa chọn cho bé Sumo trong thời gian tới.