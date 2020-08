On Sports-VTC3 phát miễn phí Bundesliga

Kênh On Sports (VTC3) được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam: lần đầu tiên sau nhiều năm, khán giả cả nước có thể tận tưởng một giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới hoàn toàn miễn phí trên kênh truyền hình quảng bá.

“Xem gì? Ở đâu?” là băn khoăn thường trực của các tín đồ túc cầu giáo trước khi mùa giải mới khởi tranh. Trong nhiều năm gần đây, việc sở hữu bản quyền và phát sóng các giải vô địch quốc gia châu Âu đơn thuần là cuộc chơi của những đơn vị truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Khán giả vốn đã quen với việc phải trả phí thuê bao cho những đơn vị như K+ hay FPT để theo dõi Ngoại hạng Anh, Serie A,...hay các giải đấu thể thao khác mà họ mong muốn.

Cuộc đua trong ngành truyền hình dự báo sẽ có nhiều thay đổi với sự ra mắt của kênh truyền hình thể thao, giải trí On Sports (VTC3) vào ngày 18/08 vừa qua. Đây là thành quả của sự hợp tác hợp tác giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) với Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên cơ sở nâng cấp toàn diện về mặt nội dung từ kênh VTC3 (thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC)

Đại diện kênh On Sports (VTC3) chia sẻ:“ Nhiều giải đấu thể thao đỉnh cao sẽ được gửi tới khán giả cả nước trên kênh truyền hình On Sports (VTC3), trong đó có Giải vô địch quốc gia Đức- Bundesliga trong 5 mùa giải, bắt đầu từ mùa giải 2020/2021”.

Đáng chú ý, On Sports (VTC3) là kênh truyền hình quảng bá, phát miễn phí trên đa dạng các hạ tầng truyền hình như truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, IPTV hay OTT. Chính vì vậy, người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn Bundesliga trên On Sports (VTC3) mà không cần trả thêm bất kỳ chi phí nào.

Thông tin này chắc hẳn sẽ khiến những cổ động viên của Bayern Munich hay Dortmund vui mừng bởi sau nhiều năm, một giải vô địch hàng đầu thế giới trở lại trên kênh truyền hình quảng bá. Khán giả cả nước có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi các trận đấu hấp dẫn của Bundesliga một cách thuận tiện và dễ dàng nhất thông qua các thiết bị mà họ sở hữu.

Song song với việc tường thuật những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi vòng đấu, On Sports (VTC3) sẽ mang đến một chuỗi chương trình xuyên suốt mùa giải như tổng hợp các vòng đấu, các buổi bình luận chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, khách mời tên tuổi.

Bundesliga nổi tiếng với lối đá hiện đại, hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng đẳng cấp, cầu thủ tên tuổi cùng những gam màu sống động trên các khán đài. Với trung bình 3,2 bàn thắng mỗi trận - cao nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng vào những trận đấu mãn nhãn, nhiều bàn thắng của giải đấu.

Mùa giải qua cũng chứng kiến sự vươn lên của các đội bóng Đức khi Bayern Munich và RB Leipzig hiên ngang vào bán kết UEFA Champions League, sau đó Bayern Munich đã xuất sắc trở thành nhà vô địch của châu Âu.

Bên cạnh Bundesliga, nhiều giải đấu thể thao khác cũng sẽ được On Sports (VTC3) truyền tải tới khán giả. Đáng chú ý là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup và vòng loại World Cup 2022. Có thể thấy, bước đi đột phá của On Sports (VTC3) hứa hẹn mang tới một diện mạo mới cho lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam. Một không gian thể thao, giải trí đỉnh cao đang mở ra trước mắt khán giả cả nước với On Sports (VTC3).