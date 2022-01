Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn nhưng không phải 'chủng nhẹ'

(VTC News) -

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Mặc dù Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là chủng virus này được phân loại là chủng nhẹ”.

"Cũng giống như các biến chủng trước đó, Omicron đang khiến nhiều người mắc bệnh phải nhập viện và khiến nhiều người chết", người đứng đầu WHO cho hay.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về "cơn sóng thần" khi các ca nhiễm bệnh toàn cầu tăng cao đến mức kỷ lục do sự kết hợp giữa chủng Omicron và Delta. Điều đó khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải và các chính phủ phải vật lộn để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, bà Janet Diaz - quan chức hàng đầu về chăm sóc lâm sàng của WHO, cho biết các nghiên cứu ban đầu cho thấy giảm nguy cơ nhập viện ở những người nhiễm chủng Omicron. Bà cũng cho hay, Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn ở trẻ và người già.

Theo WHO, 109 quốc gia sẽ không đạt mục tiêu tiêm chủng của WHO - 70% dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 7. Cố vấn của WHO Bruce Aylward cho biết, 36 nước thậm chí chưa đạt tỉ lệ tiêm chủng 10%. Trong số những bệnh nhân nặng trên toàn thế giới, 80% không được tiêm chủng.