(VTC News) -

Ổi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, carotene, kali và nước. Trái cây này ít chất béo, giàu chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, ổi có lượng protein cao đáng kể đồng thời có nhiều giá trị dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn ổi.

Tác dụng của ổi

Báo Vietnamnet dẫn nguồn Health Digest cho biết, Protein là chất dinh dưỡng thường có trong thịt, trứng hoặc các thực phẩm nguồn gốc thực vật như đậu, bông cải xanh. Ngoài ra, một số loại loại trái cây nhiệt đới cũng chứa nhiều protein, bao gồm ổi.

Trên thế giới gồm hơn 100 loại ổi. Trung Mỹ và Nam Mỹ thường được xem là khởi nguồn của loại cây này. Hiện ổi được trồng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Màu sắc bên trong của ổi có thể thay đổi từ màu trắng sữa đến hồng tươi và có thể ăn được toàn bộ.

Trong các loại trái cây, ổi có lượng protein cao bậc nhất, 165g ổi có tới 4,2g protein. Nhưng đó không phải là tất cả những lợi ích dinh dưỡng của loại quả này.

Trái cây thường chứa chất xơ, vitamin và kali. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Edie Horstman, ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ.

165g ổi chứa 1,6g chất béo, 23,6g carbohydrate, 8,9g chất xơ, 688mg kali và 376mg vitamin C. Mặc dù chứa 14,7g đường tự nhiên nhưng ổi là loại trái cây được xếp hạng thấp về chỉ số đường huyết đồng nghĩa không làm tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn.

Ổi có nhiều chất xơ và ít calo, là món ăn nhẹ lý tưởng. Ổi hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh; điều chỉnh lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Ổi tốt cho hệ miễn dịch, tóc, da, răng, xương và mắt.

Vitamin và chất chống oxy hóa trong ổi tăng cường sức khỏe não bộ và thần kinh, đồng thời có thể làm chậm quá trình lão hóa. Những chất chống oxy hóa khác nhau trong ổi duy trì các tế bào khỏe mạnh và có thể chống lại bệnh ung thư.

Ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được.

Những người không nên ăn ổi

Tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được ổi. Dưới đây là những người được khuyến cáo không nên ăn ổi.

Đầy hơi

Báo VnExpress dẫn nguồn trang E Times, MedicineNet cho biết, ổi dồi dào vitamin C, gấp 5 lần so với cam. Vitamin C hòa tan trong nước, nếu ăn quá nhiều, cơ thể khó hấp thụ vitamin C, đường fructose, dẫn đến đầy hơi. Nên ăn ổi khi cơ thể ổn định, hệ tiêu hóa khỏe, 1-2 quả ổi mỗi ngày. Người thường xuyên đầy hơi cần hạn chế.

Những người bị hội chứng ruột kích thích

Lao động dẫn nguồn trang Timesofindia cho biết, ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng tiêu thụ quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích.

Những người bị bệnh tiểu đường

Ổi là một trong những loại trái cây ưa thích đối với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, nếu trong chế độ ăn uống của mình có ổi thì những người bị tiểu đường cần phải theo dõi lượng đường trong máu của mình thường xuyên.

Vì trong 100 gram ổi cắt nhỏ chứa 9 gram đường tự nhiên. Do đó, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, nên ăn uống điều độ là lựa chọn tốt nhất.

Đau dạ dày

Ổi chứa nhiều đường fructose khó hấp thu. Người đau dạ dày ăn ổi dễ đầy hơi, chướng bụng. Trái cứng, nếu nhai không kỹ dạ dày phải làm việc nhiều để nghiền nát, làm bùng phát cơn đau dạ dày. Không nên ăn ổi hoặc uống nước ép ổi khi bụng đói để tránh ảnh hưởng đến ruột.

Những người nên ăn ổi

Ổi là trái cây nhiệt thơm ngon, bổ dưỡng, có thể ăn trực tiếp, làm nước ép, làm mứt hoặc nấu chín. Người bình thường chỉ nên ăn khoảng một quả mỗi ngày để an toàn cho hệ tiêu hóa. Nên ăn khi bụng no, sau bữa ăn hoặc trước khi luyện tập để nạp năng lượng. Tránh dùng trái cây vào ban đêm để giảm áp lực tiêu hóa.

Ngoài tác dụng với hệ tiêu hóa, ổi còn hỗ trợ giảm cân, góp phần ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Lợi ích nhờ vào lượng chất xơ, chất chống oxy hóa, hàm lượng vitamin có trong ổi. Ổi có lợi cho người bệnh mắc bệnh tim mạch, tiểu đường muốn kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt.

Trên đây là những người không nên ăn ổi. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa ổi nhé.