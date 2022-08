Ô tô tông sập barie trạm ETC: Tài xế và nhà thầu thiết bị bắt đền lẫn nhau

(VTC News) -

Video: Xe ô tô tông gãy cần barie làn thu phí ETC Trạm Túy Loan

Sự việc hy hữu này xảy ra tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Theo anh Nguyễn Trung Toàn, tài xế ô tô BKS 76A-124.06, khoảng 6h30 ngày 22/8, anh chạy xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hướng Nam-Bắc, khi đến Trạm thu phí Túy Loan (địa phận Đà Nẵng) thì xảy ra sự việc.

Cụ thể, dù anh đã nộp tiền vào tài khoản, số dư còn đủ để qua trạm thu phí nhưng khi anh cho xe vào làn số 4 thì cần barie (boom) không mở khiến ô tô của anh tông vào, bị hư hỏng ca pô trước.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Toàn yêu cầu bộ phận làm việc tại trạm thu phí lập biên bản hiện trường và phải có trách nhiệm bồi thường hư hỏng đối với ô tô của anh.

Hệ thống đọc, quét tại Trạm ETC Túy Loan liên tục gặp lỗi, buộc nhân viên phải quét thủ công trong sáng 22/8.

“Khi xe tôi vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Phía sau xe tôi có nhiều ô tô khác nên tôi cho xe qua trạm. Tuy nhiên, cần barie không mở, tôi không thể xử lý kịp nên tông vào. Hậu quả là cần barie bị hỏng, nắp ca pô xe tôi cũng bị bể, móp méo”, anh Toàn cho biết.

Cũng theo anh Toàn, sau khi kiểm tra lại thì lỗi là do hệ thống quét đọc của trạm chứ không phải anh cố tình tông vào barie.

“Trong tài khoản tôi còn 18 triệu đồng nên khi vào làn, tôi đinh ninh hệ thống đã quét, trừ tiền. Cần barie tự đóng là do lỗi hệ thống của trạm chứ không phải do tôi. Tuy nhiên, nhân viên trạm yêu cầu tôi phải bồi thường do làm hư hỏng barie”, anh Toàn cho biết thêm.

Ngày 23/8, trả lời VTC News, ông Ngô Tấn Đời, kỹ thuật hiện trường Tổ Giám sát-Hậu kiểm Túy Loan (Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân) cho biết lỗi này là thuộc về tài xế ô tô BKS 76A-124.06.

“Khi lưu thông vào trạm thì tài khoản của tài xế vẫn còn tiền nhưng cái thẻ đó mình không biết là có còn xài được hay không. Lúc đó cần barie không mở, tín hiệu đèn vẫn là đèn đỏ nhưng tài xễ vẫn cho xe chạy nên xảy ra sự việc”, ông Đời nói.

Về việc tài xế đòi bồi thường vì hư hỏng xe, ông Đời cho biết, khi chưa có tín hiệu mà tài xế vẫn cho xe chạy qua trạm là tài xế sai.

Biên bản hiện trường sự việc.

“Tài xế yêu cầu chúng tôi đền bù thiệt hại nhưng đó là điều kiện không thể đáp ứng vì chúng tôi không sai”, ông Đời khẳng định.

Ông Đời cũng cho biết thêm, trong biên bản hiện trường, phía Công ty CP Đầu tư công nghệ Thiên Ân yêu cầu tài xế phải bồi thường hư hỏng hệ thống barie nhưng tài xế không chấp nhận.