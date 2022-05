Ô tô chở dầu bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(VTC News) -

Khoảng 13h chiều nay (4/5), trên cao tốc TP.HCM - Trung lương, một xe ô tô chở dầu bốc cháy ngùn ngụt, gây tắc đường nghiêm trọng đoạn qua TP Tân An (Long An).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lang Thang Tiền Giang)

Đại diện Cục quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, xe tải bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương là xe chở dầu, vệt dầu sau đó loang ra đường tạo thành đám cháy dài hàng chục mét, cột khói bốc cao cả trăm mét. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người.

Đại diện Cục quản lý đường bộ IV cho biết thêm, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. CSGT đã tạm thời chặn cao tốc TP.HCM theo hướng đi Trung Lương để phong tỏa khu vực cháy.

Đám cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng sơ tán.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 4/5, nam tài xế khoảng 50 tuổi lái xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An), xe tải bất ngờ bốc cháy, dầu trên xe tràn xuống đường cháy ngụt ngụt, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Vụ cháy gây tắc đường nghiêm trọng.

Trả lời VTC News, đại diện UBND xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa nay tại KM 37+500 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua TP Tân An, tỉnh Long An.

Xe tải BKS: 65C - 02342, do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (SN 1973) cầm lái trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng đi miền Tây, trên xe chở dầu dễ cháy.

Khi tới đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An), xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Dầu từ trên xe tràn ra mặt đường gây những đám cháy lớn.

Hiện vụ hoả hoạn đã được khống chế.