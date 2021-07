Ô tô rỉ sét nằm kho vẫn được rao bán 38.000 USD

Mẫu xe cổ Dodge Charger là một biểu tượng của xe cơ bắp chất Mỹ có sức hấp dẫn với đông đảo người dùng. Dodge Charger còn nổi tiếng bởi được xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, từ loạt phim The Fast and Furious đến The Dukes of Hazzard,... và rất nhiều chương trình truyền hình khác.

Charger rất dễ nhận biết với ngoại hình đẹp mang đậm chất xe Mỹ. Đây là một trong không nhiều mẫu xe cơ bắp thế hệ sản xuất vào những năm 1960 được săn lùng nhiều nhất hiện nay với giá bán không ngừng tăng. Có những chiếc Charger cổ được định giá lên tới trên 55 nghìn đô la.

Chiếc Dodge Charger 1968 gỉ sét nằm trong kho hơn 30 năm vẫn được rao bán với giá 38 nghìn USD. (Ảnh: Hot Cars)

Vừa qua, trên trang eBay, một người đã rao bán chiếc Dodge Charger sản xuất năm 1968 với giá 38 nghìn đô la. Theo người này, chiếc Charger đã bị nằm trong kho từ năm 1989, đến nay cũng đã hơn 30 năm. Màu thời gian đã hằn rõ lên chiếc xe khi những vết rỉ sét xuất hiện sâu trên chắn bùn, sàn xe và phần khung gầm phía sau.

Thế nhưng chiếc xe này vẫn được đánh giá là không hề đắt bởi theo số VIN, đây là 1 trong số 259 chiếc cùng đời có kết cấu tương tự được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy Dodge ở Hamtramck ở Michigan. Mẫu Sports Hardtop 2 cửa này được trang bị động cơ V8 hiệu suất cao 383 nguyên bản công suất 330 mã lực với bộ chế hòa khí 4 bbl kết hợp với hộp số sàn 4 cấp.

Chiếc Dodge Charger sản xuất năm 1968 là thế hệ thứ hai của mẫu xe này. (Ảnh: Hot Cars)

Dodge Charger thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 1966 và có thiết kế fastback 2 cửa sắc nét dựa trên nền tảng của mẫu Chrysler B. Mẫu xe này được thiết kế lại cho lô sản xuất năm 1968 với những thay đổi về ngoại thất bao gồm tấm lưới tản nhiệt kéo dài toàn bộ chiều rộng với đèn pha ẩn và phần mái phía sau hình "trụ bay".

Có 4 tùy chọn động cơ cho Dodge Charger 1968, từ động cơ V8 318 cid công suất 230 mã lực, đến 383 hiệu suất cao 330 mã lực (như chiếc xe được rao bán ở trên), và cả tùy chọn động cơ V8 theo đặt hàng đặc biệt - "Special Order”.