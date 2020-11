Ô tô lao sang tông xe tải bên kia đường: Yêu cầu đánh giá lại dải phân cách QL5A

Sáng 14/11, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ ô tô đâm lao vào dải phân cách rồi tông xe tải bên kia đường khiến 1 người chết tại km16+185 trên Quốc lộ 5A, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu điều tra xác định chất lượng kỹ thuật dải phân cách giữa đường, xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo trì và khai thác tuyến đường này.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, bên cạnh việc xác định điều kiện, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, cơ quan điều tra cần xác minh, thẩm định, đánh giá chất lượng kỹ thuật của dải phân cách giữa đường, nếu có cơ sở cần xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, bảo trì, khai thác tuyến Quốc lộ 5A đoạn qua địa bàn xảy ra tai nạn.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trên tuyến Quốc lộ 5A gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng rà soát các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện đâm vào dải phân cách cứng giữa đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện bên chiều đường ngược lại, để đánh giá, phân tích, xác định nguy cơ mất an toàn giao thông từ yếu tố cơ sở hạ tầng, từ đó có kiến nghị và hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hai xe ô tô biến dạng sau vụ tai nạn.

Khoảng 21h10 ngày 13/11, anh Lê Văn Việt (33 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên) lái ô tô con biển số 89A- 149.73 đi trên chiều đường Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến km 16 + 185 Quốc lộ 5A (thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), xe này lao qua dải phân cách cố định giữa đường đâm vào đầu xe ô tô tải biển số: 29H-365.63 do anh Lê Viết Thành (39 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) lái đang chạy chiều ngược lại.

Cùng lúc này, xe ô tô tải biển số 29H- 330.55 do anh Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển cũng va vào sườn bên phải xe ô tô tải biển số 29H 365.63.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Viết Thành mắc kẹt trên cabin thiệt mạng, anh Việt và anh Tuân đều bị thương.