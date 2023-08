(VTC News) -

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã quy định thể về thu phí điện tử không dừng như sau: "...Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (sau đây gọi tắt là thu phí điện tử không dừng) là hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Quá trình tính toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện tự động bởi hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (sau đây gọi tắt là hệ thống thu phí điện tử không dừng)..."

Như vậy, thu phí điện tử không dừng con được gọi tắt là ETC chính là hình thức không cần dừng xe lại khi qua trạm thu phí mà vẫn giữa tốc độ từ 30-40 km/giờ để di chuyển và lưu thông qua trạm thu phí.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: VOV)

Ô tô không đủ tiền trong tài khoản trả phí tự động có bị phạt?: Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng bao gồm:

- Xe không gắn thẻ đầu cuối.

- Xe gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn ETC.

Nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp trên mà vẫn cố tình đi vào làn thu phí không dừng ETC tại các trạm thu phí, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt 2 - 3 triệu đồng. Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Vậy nếu chủ phương tiện đi nhầm vào làn thu phí ETC bị xử phạt ra sao?: Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định Nghị định 123/2021/NĐ-CP, hành vi ôtô đi vào làn thu phí ETC sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, quy định như sau: Điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế khi đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

BẢO HƯNG