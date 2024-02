Ô tô khách va chạm xe máy, 2 người tử vong ở Hà Tĩnh: Khởi tố tài xế

(VTC News) -

Ngày 2/2, thông tin từ Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Quý là tài xế lái xe khách gây tai nạn khiến ông N.M.T (SN 1943) và bà T.T.L (trú thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong.

Qua kiểm tra, Hồ Tự Quý không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy.

Hồ Tự Qúy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cơ quan chức năng xác định, lỗi trong vụ tai nạn giao thông nói trên là lỗi hỗn hợp. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn do Hồ Tự Quý lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức.

Như VTC News đưa tin, sáng 2/2, xe khách mang biển số 37F-005.42 do Hồ Tự Quý cầm lái, di chuyển trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn Km540+990, qua thôn 8, xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên), xe khách trên va chạm với xe máy BKS 38H6-3817, chở theo 2 người lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, ông N.M.T và vợ là bà T.T.L bị văng xa nhiều mét dẫn tới tử vong.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng phần đầu. Chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách, mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp nơi.