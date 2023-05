Ô tô khách tông xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân, 1 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 8/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 18h50 cùng ngày, xe khách BKS 36B-015.08 di chuyển hướng Hà Nội - Ninh Bình. Khi đi đến km233, thuộc địa phận xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, Hà Nam, xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 51C-400.91, kéo mooc 86R-004.92.

Vụ va chạm khiến 1 người chết tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ô tô đầu kéo chắn ngang đường cao tốc. Xe khách lao vào lan can bên phải của đường cao tốc. Các mảnh vỡ từ vụ va chạm văng khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) điều động lực lượng đến hiệu trường cứu giúp các người bị nạn và giải quyết vụ tai nạn.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong 2 ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Bắc đang có mưa to đến rất to, ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông.

"Chúng tôi khuyến cáo khi lưu thông mà trên đường có mưa, các tài xế cần chú ý giữ khoảng cách, đi đúng tốc độ, đúng làn đường quy định để tránh tai nạn đáng tiếc", vị đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Minh Tuệ