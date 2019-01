Ô tô 'điên' tông thủng đuôi taxi và hàng loạt xe máy, 4 người thương vong: Tài xế ra trình diện

(VTC News) - Tài xế xe "điên" gây tai nạn ở gần vòng xuyến thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 4 người thương vong đã đến cơ quan công an trình diện.

Sáng 7/1, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận, sáng cùng ngày, tài xế ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 gây tai nạn liên hoàn trên đường Cienco 5 - đường Phúc La Văn Phú đã đến Công an quận Hà Đông trình diện.

“Bước đầu cơ quan công an xác định tài xế điều khiển ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn được xác định là Trần Ngọc Anh (SN 1991, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)”- lãnh đạo Công an quận Hà Đông nói và cho biết, hiện Đội nghiệp vụ Công an quận đang làm việc lấy lời khai đối với tài xế ô tô Ford.

Liên quan đến vụ việc, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe ô tô gây tai nạn là một phụ nữ và phương tiện vẫn còn hạn đăng kiểm, được phép tham gia giao thông.

Cụ thể, chiếc xe gây tai nạn biển số 30A-542.75, nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Phan Thu Hiền (địa chỉ: P4.2 CCI 10A, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 21/7/2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01S Thái Bình và có hạn kiểm định đến 20/1/2019.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13h40, ngày 6/1, tại khu vực vòng xuyến đường Cienco 5 - đường Phúc La Văn Phú (thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, anh Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lái xe taxi 30A-420.47 đi đến vòng xuyến đường Cienco 5 - đường Phúc La Văn Phú thì bị xe ô tô hiệu Ford mang BKS 30A-542.75 (chưa xác định được danh tính tài xế) đi cùng chiều tông thẳng từ phía sau.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô hiệu Ford tiếp tục tông vào 3 chiếc xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

>>> Đọc thêm: Ô tô 'điên' tông thủng đuôi taxi và hàng loạt xe máy: Danh tính các nạn nhân

Clip: Tài xế taxi kể phút kinh hoàng xe 'điên' tông loạt xe máy ở Hà Nội, thoát chết trong gang tấc "Đang đi, xe của tôi bất ngờ bị ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Ford tông mạnh vào đuôi xe, hất tung lên, tôi xuống xe thấy một người bất tỉnh dưới gầm xe và một người bị thương được người...

(Tổng hợp)

Tùng Lâm