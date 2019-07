Ở nhà một mình, bé gái 14 tuổi bị 'ma men' xông vào nhà sàm sỡ

Sáng 21/7, trả lời VTC News, đại diện Công an xã Bắc Sơn (Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, vụ việc người đàn ông sàm sỡ bé gái 14 tuổi xảy ra khoảng 16h hôm qua (20/7) tại xã.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 20/7, trong lúc bé gái N.T.H (14 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn) đang gọt mướp thì có một người đàn ông vào nhà hỏi bố cháu bé đi đâu và khi biết chủ nhà đi vắng, người này liền có hành động sờ soạng cháu bé.

Thấy vậy, cháu bé gạt tay người đàn ông lạ ra khỏi người, nhưng người này tiếp tục có hành động sàm sỡ. Đúng lúc này, bố bé gái là ông N.V.S về nhà và phát hiện sự việc nên hô hoán người dân đến bắt giữ người này và báo công an xã.

Người đàn ông sàm sỡ bé gái 14 tuổi bị trói tay để giao cho cơ quan chức năng xử lý. (Ảnh: CTV)



"Người đàn ông được xác định là D.V.L (53 tuổi, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên). Qua điều tra ban đầu, ông L. làm nghề thợ mộc và đang đi tìm thuê người đánh giấy ráp. Khi vào nhà bé gái thấy cháu ở nhà một mình, sẵn có hơi men trong người, người đàn ông nảy sinh hành động sàm sỡ nạn nhân", đại diện Công an xã Bắc Sơn cho hay.

Theo vị này, khi lực lượng công an xã đưa cháu bé lên trụ sở làm việc thì nạn nhân hoảng sợ. "Nhận thức của cháu bé cũng chậm so với bạn bè cùng trang lứa nên khi xảy ra sự việc, H. không hô hoán để những người xung quanh biết", đại diện Công an xã chia sẻ.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu H. đi sửa bình phun thuốc sâu để đi làm thuê cho người dân trong xã. Người chị và em trai của H. đang sang nhà hàng xóm chơi.

Hiện Công an huyện Ân Thi đang tạm giữ người đàn ông để làm rõ sự việc.

Xác minh thông tin người đàn ông sàm sỡ cô gái trẻ ở khu tập thể Hà Nội Công an phường Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang xác minh, làm rõ thông tin người đàn ông sàm sỡ cô gái ở khu tập thể vào tối 9/7.

Bắt kẻ chuyên sàm sỡ người đi đường rồi cướp tài sản ở Hải Dương Hải khai nhận thực hiện một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Dương bằng thủ đoạn... sàm sỡ.

Mạnh Đoàn