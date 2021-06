Ở nhà dài ngày, ‘cày’ ngay 7 phim thần tượng xứ Đài từng làm 9X mê mệt một thời

Không phải là phim "chưởng", kiếm hiệp Hồng Kông, cũng chẳng phải phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc, chính phim thần tượng Đài Loan mới là thứ khiến thế hệ 8x, 9x đời đầu “mất ăn mất ngủ”.

Thời ấy, cô gái nào chẳng mê mẩn Minh Đạo, nhóm Phi Luân Hải, Trịnh Nguyên Sướng, Lâm Chí Dĩnh... Mê nam chính bao nhiêu thì lại càng ganh tị với hội nữ chính bấy nhiêu, đặc biệt là Dương Thừa Lâm, Trần Kiều Ân, Lâm Y Thần,… hội những cô gái “số hưởng” toàn đóng cặp với dàn nam thần đình đám.

Hoàng tử Ếch (2005)

Hoàng Tử Ếch kể về chuyện tình của chàng công tử nhà giàu Đơn Quân Hạo (Minh Đạo) và cô nàng chân chất Diệp Thiên Du (Trần Kiều Ân). Cuộc tình của họ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách mới có một cái kết viên mãn.

Diễn xuất ăn ý và ngoại hình đẹp đôi của cặp diễn viên chính đã giúp Hoàng Tử Ếch tạo nên một cơn sốt lan tỏa khắp châu Á. Bộ phim vượt qua cả Vườn Sao Băng về tỷ suất người xem, đưa nam diễn viên Minh Đạo "một bước thành sao".

Minh Đạo và Trần Kiều Ân cực đẹp đôi trong Hoàng Tử Ếch.

Thơ ngây (2005)

Thơ Ngây được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss. Nội dung chính kể về cô nàng Tương Cầm (Lâm Y Thần) thơ ngây ngốc nghếch học lớp F yêu đơn phương thiên tài có chỉ số IQ 200 Giang Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng). Những tình huống trùng hợp, dở khóc dở cười lại khiến họ vô tình gần nhau hơn. Mối nhân duyên kỳ lạ này kết thúc tốt đẹp bằng một lễ cưới độc đáo khi Trực Thụ phải mặc váy cưới và Tương Cầm mặc vest chú rể.

Sau bộ phim, hình tượng ngô nghê đáng yêu của cô nàng Tương Cầm vẫn được yêu mến mãi cho đến tận bây giờ.

Năm 2010, bộ phim được thực hiện phiên bản Hàn Quốc với sự tham gia của các diễn viên Kim Hyun Joong, Jung So Min nhưng không nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ - Vì yêu (2006)

Bộ phim được chuyển thể từ manga nổi tiếng Hana Kimi của Nhật và là phim thần tượng Đài Loan được phát sóng trên toàn châu Á. Phim xoay quanh câu chuyện cô gái Lư Thuỵ Hi (S.H.E Ella) vì ngưỡng mộ vận động viên nhảy cao Tạ Dĩ Tuyền (Ngô Tôn) mà đã không ngại ngần từ nước Mỹ xa xôi về Đài Loan, cải trang thành nam sinh để được học cùng trường với thần tượng.

Nam phụ Tú Y (Uông Đông Thành) luôn quan tâm chăm sóc Thuỵ Hi, đến nỗi nghi ngờ chính bản thân mình đồng tính vì có cảm xúc lạ với "cậu bạn" cùng phòng.

Ella từng là cô gái khiến ai cũng ganh tỵ vì được đóng cặp cùng hai chàng trai nổi tiếng của nhóm Phi Luân Hải.

Sau thành công của bộ phim, công ty giải trí SM của Hàn Quốc đã mua lại bản quyền và dựng thành phim To The Beautiful You để quảng bá cho gà nhà Sulli, Min Ho nhưng vẫn không vượt qua được bản gốc.

Tình cờ - Pasta nụ cười (2006)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình của ngôi sao nổi tiếng Hà Quần (Trương Đống Lương) và cô gái luôn gặp xui xẻo trong tình yêu, dính phải lời nguyền không hẹn hò với ai được quá 3 tháng – Thành Hiểu Thi (Vương Tâm Lăng).

Trong một lần chạy trốn phóng viên, Hà Quần đã tình cờ quen biết Thành Hiểu Thi và từ đó bắt đầu mối tình vui nhộn.

Cũng chính nhờ bộ phim này mà Trương Đống Lương được mệnh danh là "hoàng tử nụ cười" và món mì Ý pasta trở thành món ăn xu hướng trong giới trẻ.

Sợi Dây Chuyền Định Mệnh (2007)

Sợi Dây Chuyền Định Mệnh là bộ phim truyền hình nhiều tập Đài Loan với sự tham gia của hai diễn viên chính: Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na. Mối tình của tay đua F1 Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh) và Hạ Chi Tinh (Yoo Ha Na) bắt đầu từ chiếc còng tay số 8.

Đây được xem là bộ phim "để đời" trong sự nghiệp của "ông bố không tuổi" Lâm Chí Dĩnh.

Sức hút của bộ phim khiến những trang sức được đề cập trong phim: đôi bông tai của Thiên Kỳ, sợi dây chuyền Queen Mary và cả chiếc còng tay đã trở thành cơn sốt trên toàn châu Á.

Định Mệnh Anh Yêu Em (2008)

Định Mệnh Anh Yêu Em từng tạo nên kỷ lục rating trong dòng phim thần tượng Đài Loan và được đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất năm.

Kịch bản không có gì mới lạ: Cô nàng "gái quê" Trần Hân Di (Trần Kiều Ân) đã có “tình một đêm” với chàng công tử hoàn hảo Kỷ Tồn Hy (Nguyễn Kinh Thiên) và từ đó bắt đầu một chuyện tình rắc rối hài hước. Chính vì nội dung đi theo lối mòn nên nhiều người khá bất ngờ khi phim lại trở thành hiện tượng.

Bộ phim này cũng chính là bước đệm giúp "hâm nóng" tên tuổi của Trần Kiều Ân sau Hoàng Tử Ếch. Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng lên một tầm cao mới, đặc biệt ở thị trường Đại Lục.

Năm 2014, Định mệnh anh yêu em được đài truyền hình MBC Hàn Quốc mua bản quyền với sự tham gia của hai diễn viên chính Jang Hyuk và Jang Nara nhưng không ghi được ấn tượng mạnh.

Bong bóng mùa hè (2010)

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê. Câu chuyện tình tay ba giữa Hạ Mạt (Từ Hy Viên), chàng trai mồ côi đầy tài hoa Lạc Hi (Huỳnh Hiểu Minh) và đại thiếu gia Âu Thần (Hà Nhuận Đông) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Sau Vườn Sao Băng, tên tuổi của Từ Hy Viên một lần nữa vụt sáng và được xem là nữ hoàng của dòng phim chuyển thể ở Đài Loan.

Mối tình tay ba khiến khán giả không biết chọn ai cho phải.