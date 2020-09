Ở nhà chung cư, cha mẹ cần mua ngay những loại khóa này để bảo vệ con

Hôm qua (31/8), lại một bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 của một chung cư tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) xuống đất tử vong. Rõ ràng, sự mất an toàn cho trẻ nhỏ đang sinh sống tại các khu chung cư thực sự gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp đối với các bậc phụ huynh và người thân. Các gia đình cần có những biện pháp để bảo vệ sự an toàn cho trẻ nhỏ, trong đó nên mua những loại khóa chuyên dụng để phòng trẻ nhỏ ra ngoài ban công khi ở nhà một mình.

Khóa dây cho cửa sổ

Đây là loại khoá thông dụng và dễ tìm kiếm nhất trên thị trường. Mặt hàng này xuất hiện ở hầu hết các cửa hàng bán khoá và đồ kim khí gia đình. Mức giá cũng tương đối dễ chịu chỉ từ 80.000 - 200.000 đồng.

Do giá thành rẻ, công dụng tốt và dễ sử dụng nên loại khóa này được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt là căn hộ chung cư ở tầng cao để giữ an toàn cho trẻ nhỏ mà vẫn đảm bảo được độ thoáng mát cho căn nhà.

Loại khoá dây thông dụng được bán nhiều trên thị trường.

Về thiết kế, loại khoá này có 2 mấu được nối với nhau bằng một đoạn dây thép chống cắt dài từ 15-20cm, tuỳ loại. Một đầu được bắt vít vào thành cửa sổ, một đầu được bắt vào cánh cửa. Khi ở trạng thái khoá, cửa sẽ chỉ mở được một khe nhỏ bằng với độ dài của dây, nếu muốn mở hết thì chỉ cần mở khoá là một đầu dây sẽ không còn bị cố định vào cửa. Đây cũng là sản phẩm chuyên lắp cho cửa sổ trượt, vốn hay được sử dụng tại các khu chung cư trung cấp và thấp cấp.

Lưới an toàn

Đây là loại lưới thường thấy tại các chung cư cao tầng, nếu nói về mức độ giữ an toàn cho trẻ nhỏ thì đây là sản phẩm được đánh giá cao nhất.

Loại lưới này không chỉ có nhiệm vụ giữ an toàn cho trẻ nhỏ mà còn có công dụng chống trộm, giữ cho đồ vật trong nhà không rơi ra ngoài khi gió to. Không chỉ được lắp đặt tại chung cư, các khu vực khác như trường học, biệt thự cũng thường sử dụng loại lưới này. Sản phẩm này có độ thẩm mỹ cao và cũng có nhiều loại trên thị trường với giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/m2.

Lưới an toàn cho cửa sổ. (Ảnh: Hoà Phát)

Lưới an toàn cửa sổ không gây cản sáng và không cản tầm nhìn từ trong nhà. Đồng thời, tạo ra không gian thoáng mát, thoải mái mà vẫn an toàn cho các gia đình. Đây là sản phẩm tối ưu nhất để thay thế cho các khung lưới sắt, thép to và cố định. Bạn có thể lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trên cửa sổ mà không chiếm quá nhiều không gian; có thể thích ứng với nhiều kiểu cửa sổ khác nhau. Ngoài ra còn có thể tận dụng làm không gian để trang trí cho cửa sổ như treo các chậu cây, hoa; trang trí theo sở thích; giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Loại lưới này được cấu tạo gồm 2 bộ phận chính gồm cáp inox và thanh nhôm. Trong đó, cáp inox là chi tiết để cấu tạo nên lưới bảo vệ; thanh nhôm là bộ phận để cố định và định hình lưới cáp. Theo thông tin từ một số nhà sản xuất thì độ bền của sản phẩm này lên tới 10-15 năm.

Khoá trượt an toàn

Khoá trượt an toàn có cấu tạo khá đơn giản với nguyên lý hoạt động là tạo thành chốt để cửa không bị trượt mở quá rộng, tương tự khoá dây nhưng loại chốt này có thể điều chỉnh được độ mở của cửa sổ vì dịch chuyển được vị trí.

Khoá trượt an toàn cho trẻ.

Cấu tạo đơn giản, đa số được làm bằng nhựa có một mặt có thể gắn lên các vị trí của cửa sổ tuỳ vào nhu cầu sử dụng. Đây cũng là loại khoá trượt dễ sử dụng và có giá thành rất rẻ chỉ từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng và chủ yếu được làm từ nhựa với nhiều hình thù khác nhau.

Khoá chống trượt có giá thành rất rẻ.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của loại sản phẩm này là khá yếu và không thực sự chắc chắn do chỉ dán lên bề mặt kính, trẻ nhỏ có thể tháo gỡ được.