Ở điểm thi có thí sinh F1, cán bộ coi thi phải mặc đồ bảo hộ

Ngày 4/8, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế địa phương về tăng cường phòng, chống COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, yêu cầu phối hợp rà soát, phân loại toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi để có phương án xử lý phù hợp theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định cơ sở y tế tham gia hướng dẫn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại địa điểm thi, bố trí kíp trực tại các địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý trường hợp sốt, ho, khó thở.

Trường hợp các tỉnh, thành phố tổ chức thi cho học sinh tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) thì phải đảm bảo tất cả người tham gia tổ chức thi mặc bảo hộ theo quy định và có các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế truyền thông cho học sinh, phụ huynh chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe trước khi đến địa điểm thi. Nếu sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết.

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT cũng gửi công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể, triển khai tổ chức kỳ thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Bộ yêu cầu địa phương chủ động rà soát, phân loại thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ GD&ĐT trước ngày 12/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tổ chức thành hai đợt. Đợt một ngày 8-10/8 theo đúng kế hoạch. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Tại cuộc họp trực tuyến công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT với 63 tỉnh, thành phố do Bộ GD&ĐT tổ chức chiều 31/7, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, trang bị thêm ở các điểm thi có đầy đủ thiết bị phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay. Chú trọng kiểm tra vệ sinh môi trường, khử khuẩn xung quanh trường, nhà vệ sinh, khử khuẩn phòng thi.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo các phòng thi không bật điều hòa, mở cửa sổ thông thoáng, chỉ bật quạt. Nếu điều này đặt ra vấn đề về việc bảo mật đề thi, theo ông Tuyên, công an, lựa lượng an ninh, bảo vệ dân phố phải được điều động tăng lên. Ví dụ trước đây mỗi điểm thi có hai công an thì giờ bổ sung dân phòng nữa.