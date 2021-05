Ồ ạt phát triển căn hộ siêu sang hàng trăm triệu đồng/m2, chuyên gia cảnh báo

(VTC News) -

Mới đây dự án One Central Saigon (nằm ở quận 1, TP. HCM) khiến thị trường địa ốc xôn xao khi đưa ra mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 25.000 - 30.000 USD/m2, tương đương 650 - 800 triệu đồng/m2.

Như vậy trung bình người mua sẽ phải bỏ ra khoảng 45 tỷ đồng (tương đương gần 2 triệu USD) cho 1 căn hộ khoảng 60m2 bao gồm 1 phòng ngủ. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì.

Ồ ạt phát triển căn hộ siêu sang sẽ gây nhiều hệ luỵ cho thị trường.

One Central Saigon là một dự án lớn của ông trùm bất động sản Masterise Homes được xây dựng với diện tích đất hơn 8.500m2. Tổng số vốn đầu tư theo thông tin được tiết lộ là khoảng 12.000 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên, những căn hộ chung cư có mức giá “sốc” xuất hiện tại TP. HCM. Thời gian gần đây, những căn hộ có mức giá vài trăm triệu đồng/m2 liên tục xuất hiện tại nhiều quận ở TP. HCM.

Cuối năm 2020, dự án The Spirit of Saigon (Quận 1, TP. HCM) đưa ra mức giá “chốt” cao chót vót lên tới 20.000 - 25.000 USD/m2 (tương đương khoảng 460 - 570 triệu đồng/m2), phá vỡ kỷ lục về giá của các dự án được thiết lập trước đó, trở thành dự án có giá bán cao nhất lịch sử thị trường bất động sản căn hộ tại TP. HCM tính đến cuối năm 2020.

Chưa kể, diện tích căn hộ tại The Spirit of Saigon rất lớn, từ 90 - 275 m2. Tính ra, các “đại gia” sẽ phải chi từ khoảng 41,5 - gần 157 tỉ đồng để sở hữu 1 căn hộ The Spirit of Saigon.

Cách đây hơn 1 tháng, giới buôn bất động sản siêu sang tại TP. HCM xôn xao về sự xuất hiện của dự án chung cư Grand Marina tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, được công bố giá giao dịch thành công 18.000 USD/m2 (tương đương 423 triệu đồng/m2). Với mức giá này, các căn hộ dao động 18 - 24 tỉ đồng/căn tùy theo diện tích từ 40 - 110 m2.

Trong báo cáo thị trường nhà ở TP. HCM quý I/2021, DKRA Việt Nam dự báo, nguồn cung căn hộ hạng sang vẫn trên đà tăng mạnh và có thể xác lập cột mốc giá mới. Ở phân khúc hạng siêu sang, nhiều dự án trong tương lai thậm chí còn có thể đạt mức giá phá vỡ kỷ lục cũ, lên đến 20.000 – 30.000 USD một m2, tập trung tại khu lõi trung tâm quận 1, TP. HCM.

Việc phát triển ồ ạt các căn hộ siêu sang, khiến các chuyên gia lo ngại không phản ánh đúng nhu cầu của thị trường, các căn hộ siêu sang rất kén người mua, chỉ có một bộ phận nhỏ người có thu nhập cao chịu bỏ ra hàng chục tỷ đồng để sở hữu dòng sản phẩm này. Trong khi đó, với sự ra mắt ồ ạt của các dự án siêu sang như hiện nay, nhiều khả năng sẽ tạo ra sự dư thừa nguồn cung.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, hiện nay, nhiều chung cư tự đánh giá là chung cư cao cấp, hạng A nhưng nếu chiếu theo các tiêu chuẩn quy định đã có thì nhiều đơn vị vẫn chưa thực sự hoàn thiện tốt. Mặc dù chung cư là hạng A nhưng hành lang vẫn nhỏ hơn cả hạng B; diện tích đường giao thông, kết nối giao thông chưa hoàn thiện.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc các chủ đầu tư đua nhau đưa ra các dự án có giá bán “trên trời”, không phải là phản ứng có lợi cho thị trường vì tình trạng kích giá càng rầm rộ sẽ có tác động lây lan trên diện rộng.

Theo ông Châu, thực tế, rất ít dự án bất động sản đạt chuẩn cao cấp, hạng sang, siêu sang hoặc đạt chuẩn khu đô thị kiểu mẫu, đảm bảo chất lượng và đẳng cấp về quy hoạch, thiết kế, các tiện ích và dịch vụ. Nhiều công trình chung cư cao tầng được chủ đầu tư tự phong dự án cao cấp, căn hộ hạng sang, căn hộ siêu sang, nhưng chưa hề được Sở Xây dựng hoặc đơn vị đánh giá độc lập công nhận.

Bên cạnh các chuẩn mực cao cấp, hạng sang và siêu sang, các tên gọi mỹ miều bằng tiếng nước ngoài như căn hộ thuộc phân khúc luxury (hạng sang), hi-end, premier (cao cấp), royal (hoàng gia)... đang được một số chủ đầu tư sử dụng tràn lan. Giới buôn căn hộ tùy tiện sử dụng các thuật ngữ này như một thủ thuật câu khách, quảng bá sản phẩm.

Chủ tịch HoREA cho rằng, thời điểm mở bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai dưới mác chung cư cao cấp, căn hộ hạng sang, căn hộ siêu sang là giai đoạn mà người mua nhà dễ bị lừa dối, dễ bị mua nhầm sản phẩm không đúng như quảng cáo.

Do vậy, Hiệp hội này kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung thông tư mới nhất để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh của thị trường bất động sản và bảo vệ lợi ích chính đáng của người mua nhà.