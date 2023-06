Nước về hồ thủy điện ít, EVN dự báo tuần tới vẫn tiết giảm điện

(VTC News) -

EVN vừa có báo cáo cập nhật tình hình cung ứng điện miền Bắc gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng.

Đáng chú ý, trong báo cáo, EVN nêu: Dựa vào thông tin dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ giảm nhiệt và duy trì mức 32-33 độ C từ ngày 13/06-17/06 nhưng từ ngày 18 đến 23/6 có nắng nóng gia tăng ở mức 36-37 độ C, từ sau ngày 24/6 nhiệt độ giảm về 33-35 độ C. Thời gian tới, nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện nhiều, chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc.

EVN dự kiến trong tuần tới từ 17 - 24/6, mức công suất không đáp ứng được ở miền Bắc khoảng 2000-2500 MW và phụ thuộc nhiều vào mức độ nắng nóng cũng như tình hình nước về các hồ chứa thuỷ điện. Do vậy vẫn tiếp tục phải thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện.

EVN dự báo tuần tới vẫn tiếp tục thực hiện tiết giảm điện. (Ảnh minh họa: EVN Hà Nội)

Về tình hình cung ứng điện từ 1-15/6, EVN cho biết việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước đã được đảm bảo. Các nhà máy chạy dầu phía Nam đã ngừng không cần phải huy động. Trong khi đó, diễn biến thủy văn những ngày đầu tháng 6 tiếp tục kém.

EVN đã thực hiện huy động tối đa các nguồn nhiệt điện miền Bắc, tăng cao nhất giới hạn truyền tải từ Trung và Nam ra Bắc (2500-2700 MW), tuy nhiên tổng công suất nguồn điện vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng tại miền Bắc. Trước tình hình đó, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, EVN đã thực hiện phân bổ công suất khả dụng cho các Tổng công ty Điện lực, các Tổng công ty Điện lực phân bổ cho các công ty điện lực tỉnh tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư 34/2011/TT-BCT ngày 7/9/2011. Với mức công suất khả dụng cho các ngày từ 1/6 đến 9/6 là 17.000 MW và từ ngày 10/6 đến nay đã tăng lên được 18.000 MW.

Trong các ngày từ 9-13/6, điều kiện thủy văn được cải thiện do có mưa diện rộng trên các lưu vực sông phía Bắc nên đến nay mực nước các hồ đã cao hơn mực nước chết.

Đồng thời nền nhiệt độ miền Bắc cũng đã hạ nhiệt nên trong các ngày 13-15/6 khu vực Thành phố Hà Nội đã không phải thực hiện tiết giảm điện. Đối với khu vực còn lại của miền Bắc thì mức tiết giảm đã giảm dần và đến ngày 15/6 thì công suất tiết giảm trung bình chỉ còn 1319 MW, chiếm khoảng 5,7% công suất sử dụng.

Thông tin mới nhất trong báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) vừa gửi lên Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện cho biết, ngoài 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết nêu trên, còn một số hồ mực nước thấp: Sơn La, Hủa Na; một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Báo cáo của Cục ATMT cũng cho biết, ngày 17/6 lưu lượng về các hồ chứa thủy điện thấp. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ so với hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng tăng nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, vẫn ở mực nước thấp; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về, các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này và dự báo lượng nước về các hồ thấp trong thời gian tới.

