Nước Mỹ bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu, người mắc COVID-19 cũng đi bầu

Sáng 3/11 (theo giờ Mỹ), các điểm bỏ phiếu tại nhiều bang của nước Mỹ đã mở cửa cho cử tri để bầu ra vị Tổng thống thứ 46 của nước này giữa hai ứng viên đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Các bang mở cửa điểm bỏ phiếu sớm gồm Virginia, New York, New Jersey, Maine, Kentucky, Connecticut, Indiana, New Hampshire, Tây Virginia, Ohio và Bắc Carolina.

Trước đó, bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở thị trấn nhỏ bé Dixville Notch, New Hampshire, dọc theo biên giới Mỹ – Canada. Kết quả ông Biden nhận được tất cả 5 phiếu bầu trong thị trấn Dixville Notch.

Số liệu do Dự án Bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida cung cấp cho biết, tính đến sáng 2/11 (theo giờ địa phương), đã ghi nhận 95.027.832 cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm, trong đó gần 60,5 triệu cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi 34,5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trực tiếp.

Các chuyên gia dự đoán số lượng cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong năm nay sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016. Hiện cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều hy vọng về số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng vọt vào Ngày Bầu cử khi cuộc đua giữa ông Trump và ông Biden đang đi vào hồi kết.

Trong một sự kiện liên quan khác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết những người phải cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona vẫn có thể đi bỏ phiếu.

Trong hướng dẫn mới cập nhật vào ngày 1/11, CDC nói những cử tri có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có thể đã phơi nhiễm virus corona nên tuân theo lời khuyên đeo khẩu trang, cách xa người khác ít nhất 2 m và vệ sinh tay trước và sau khi bỏ phiếu. “Bạn cũng nên thông báo cho nhân viên phòng phiếu biết rằng bạn bị bệnh hoặc đang bị cách ly khi đi đến địa điểm bỏ phiếu”, trang web của CDC nêu rõ.