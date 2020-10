Nước lên nhanh, dân phố cổ Hội An trầm mình dưới mưa trắng trời khuân đồ chạy lũ

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, chiều nay, mực nước lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,68m, trên báo động II: 0,18m. "Dự kiến, trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An là 2m, ở mức báo động III. Lực lượng chức năng thành phố đã di dời người dân sinh sống ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn", ông Hùng thông tin thêm.