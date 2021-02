Nửa triệu chấm đen tang tóc trên trang nhất New York Times

Tính đến 22h ngày 20/2, Mỹ đã ghi nhận 497.380 người thiệt mạng vì COVID-19, cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Con số đã vượt mốc 500.000 hôm 21/2, theo thống kê của NBC News.

Đồ họa của New York Times hôm 21/2 cho thấy số người chết do COVID-19 tại Mỹ tăng nhanh thế nào, thông qua việc thể hiện sự rút ngắn thời gian đạt các mốc 50.000 ca tử vong tiếp theo.

Trang nhất báo giấy New York Times ngày 21/2. Ảnh: NYT.

Từ ngày 29/2/2020, khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên, đến ngày 18/11/2020, khi số ca tử vong lên đến 250.000, thời gian để có thêm 50.000 ca tử vong hầu như là 55 ngày trở lên, chỉ trừ giai đoạn từ 50.000 lên thành 100.000 (trong 33 ngày). Cao nhất là 63 ngày cho giai đoạn từ 100.000 lên đến 150.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, thời gian đó ngày càng ngắn hơn trong giai đoạn từ mốc 250.000 đến mốc 450.000 ca tử vong, lần lượt là 26 ngày, 19 ngày, 17 ngày rồi 15 ngày.

Đồ họa chiếm một nửa diện tích trang nhất, với 497.380 chấm đen, mỗi chấm đen tượng trưng cho một người đã tử vong.

Trang nhất báo giấy New York Times từng được sử dụng để trực quan hóa mức độ nghiêm trọng của đại dịch trước đây. Khi số người chết vì COVID-19 tại Mỹ lên đến 100.000 vào tháng 5 năm ngoái, trang này ghi tên của gần 1.000 người trong đó, tức chỉ 1% tổng số ca tử vong.

Và khi con số đó lên tới 200.000, ảnh chính trên trang cho thấy sân nhà của một nghệ sĩ ở Texas. Người này đã cắm đầy cờ trên sân với số lượng cờ bằng số ca tử vong vì COVID-19 ở bang này.

Đội ngũ đồ họa của New York Times đã làm việc liên tục để thể hiện trực quan nhất các thời khắc quan trọng nhất trong đại dịch. Với đồ họa trên báo in hôm 21/2, họ không phải không gặp khó khăn.

"Nhiệm vụ này đơn giản là rất kinh khủng", biên tập viên đồ họa Lazaro Gamio nói. "Bất cứ khi nào bạn làm bất cứ cái gì cho trang nhất, bạn đều mất ngủ".

Về mặt kỹ thuật, các biên tập viên và thiết kế đồ họa phải đảm bảo nửa triệu chấm đen nhỏ xíu trên bản thiết kế sẽ được in ra chính xác tại các nhà in khác nhau của New York Times trên toàn quốc.