Nửa đêm đi mua mồi nhậu bị phát hiện, thanh niên lao vào căn biệt thự để trốn

(VTC News) -

Sáng 11/8, Tổ C1 lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng lập hồ sơ, bàn giao Đào Hữu Hiếu (24 tuổi, trú Lê Chân, Hải Phóng) cho Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch theo Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/8, Tổ công tác C1 thuộc lực lượng Cảnh sát 911 tuần tra trên địa phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thì phát hiện nam thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thanh niên này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy qua một số đường kiệt rồi sau đó lao vào 1 căn villas trên đường Hồ Xuân Hương để trốn nhưng bị lực lượng 911 tạm giữ.

Đào Hữu Hiếu đi mua mồi nhậu, vi phạm chỉ thị 05 của Đà Nẵng

Qua làm việc, thanh niên khai tên Đào Hữu Hiếu (24 tuổi, trú Lê Chân, Hải Phóng) thừa nhận đi mua mồi nhậu thì bị Cảnh sát 911 phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng biết mình vi phạm vì không có giấy đi đường, ra đường khi không có việc cần thiết nên cố tình chạy trốn.

Xác minh nhanh, Hiếu có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản” và hiện liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng, bị Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) triệu tập làm việc nhưng bỏ vào Đà Nẵng.

Tổ C1-911 lập biên bản, bàn giao Hiếu cho Công an phường Mỹ An xử lý hành vi “Ra đường không thuộc các trường hợp cho phép” theo Chỉ thị 05 có mức phạt 7,5 triệu đồng và tiếp tục điều tra về các hành vi khác như không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe.

Cũng trong đêm 10, rạng sáng 11/8, các tổ tuần tra của Cảnh sát 911 kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, yêu cầu trở về nhà đối với nhiều trường hợp ra đường quá giờ quy định, đi xe không đội mũ bảo hiểm.

Liên quan hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, trong ngày 10/8, cơ quan chức năng quận, huyện của Đà Nẵng xử phạt 37 trường hợp với số tiền 142,750 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay đã, đã có 719 trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng cộng 1,79 tỷ triệu đồng.