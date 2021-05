Nữ vũ công Phạm Lịch lấy chồng

Vũ công Phạm Lịch cho biết cô và bạn trai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Hà Nội. Cả hai chưa tính đến việc tổ chức lễ cưới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

"Sau hơn hai năm gắn bó, chúng tôi cảm thấy thực sự thuộc về nhau. Khi nào có thông tin chính thức về lễ cưới, tôi sẽ thông báo đến mọi người", cô nói.

Trước đó, tháng 12/2020, trong dịp kỷ niệm hai năm ngày yêu, Phạm Lịch được bạn trai cầu hôn tại một nhà hàng.

Vũ công Phạm Lịch cùng bạn trai đăng ký kết hôn. (Ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ của Phạm Lịch, bạn trai cô là Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1990. Anh là producer, hoạt động khá lâu trong giới underground. Cả hai quen nhau vào năm 2015 sau một lần hợp tác chung trong công việc.

Nữ vũ công cho hay lúc nhận lời yêu nhau, cô và bạn trai yêu xa. Anh ấy ở Hà Nội, còn cô ở TP.HCM. Cô cho rằng bản thân cảm nhận được sự chân thành của bạn trai nhưng khoảng cách dễ làm cho người ta nản chí. Năm 2020, bạn trai đã chuyển vào TP.HCM sống để gần cô.

Theo Phạm Lịch, về công việc, cô và Toàn Trung chưa tìm được nhiều điểm chung. Nhưng về cuộc sống, cô thấy bình yên vì anh sống tình cảm, biết lắng nghe và luôn thấu hiểu. Cô tâm sự được mọi chuyện với anh - điều mà cô thấy quan trọng trong mối quan hệ.

Phạm Lịch là quán quân Gương mặt thân quen mùa 8. (Ảnh: Bá Ngọc)

Phạm Lịch (sinh năm 1990) là vũ công ở TP.HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So you think you can dance.

Năm 2020, cô lấn sân sang con đường ca hát. Phạm Lịch trở thành quán quân của game show Gương mặt thân quen mùa 8.