'Nữ tướng' điều hành hệ thống y tế phủ khắp Việt Nam

(VTC News) -

Để hiểu rõ hơn sức mạnh, quyền lực của “nữ tướng” trong sự phát triển đơn vị, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây cùng ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len - Phó Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Medlatec.

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len - Phó Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Medlatec làm việc bằng cả con tim và lý trí.

- Với vai trò quản lý, điều hành, Ban TGĐ nhiều lần điều chỉnh giá COVID-19. Xin bà chia sẻ lý do này?

Thực hiện xét nghiệm COVID-19 không chỉ là một dịch vụ y tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội, vì vậy cần quyết liệt giảm chi phí để tăng khả năng tiếp cận về dịch vụ cho người dân, bởi lý do sau:

Thứ nhất, xuyên suốt hành trình 26 năm lớn mạnh và phát triển, dịch vụ y tế của Medlatec là để phục vụ toàn dân, chứ không theo một phân khúc nhất định.

Thứ hai, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu suất làm việc, chúng tôi nhanh chóng chuyển mình công nghệ 4.0 cũng như việc ứng dụng hiệu quả để trên cùng một đơn vị thời gian, cùng một diện tích cùng một nhân sự nhưng hiệu suất tạo ra cao nhất.

Bên cạnh đó, Medlatec còn có những thuận lợi về hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phòng hộ cá nhân… được Nhà nước, Bộ Y tế điều tiết tốt nên giá chi phí đầu vào giảm.

- Như bà vừa chia sẻ, việc điều chỉnh giá là để tăng khả tiếp cận dịch vụ của người dân. Vậy đưới sự điều hành của mình, bà có những định hướng gì để nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ người dân?

Vâng, lấy khách hàng và đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm phục vụ là mục tiêu xuyên suốt của Medlatec trong suốt 26 năm qua.

Trung tâm Xét nghiệm Medlatec quản lý chất lượng đồng thời hai tiêu chuẩn ISO 15189:2021 và CAP.

Theo đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, Medlatec sẽ tiếp tục tạo ra sản phẩm chất lượng hơn nữa qua việc hội nhập quốc tế trong công tác bảo đảm chất lượng. Cụ thể:

Về quản lý chất lượng: Trong lĩnh vực xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2021, CAP; Tiêu chuẩn JCI trong chẩn đoán hình ảnh; Quản lý hành chính theo tiêu chuẩn 9001- 2015…

Ứng dụng công nghệ trong quản lý để triển khai được quy mô lớn với độ chính xác cao như Ehos trong khám chữa bệnh, CRM trong quản lý dữ liệu khách hàng, HRM trong quản lý nhân sự, ERP trong quản lý tài chính y tế…

Về sản phẩm, Medlatec bảo đảm đáp ứng phù hợp hơn nữa nhu cầu của người dân trong việc cung cấp các dịch vụ để phù hợp và dễ dàng với các đối tượng người bệnh; Liên tục điều chỉnh chi phí y tế phù hợp.

Bên cạnh cam kết chất lượng chuyên môn, chúng tôi còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ qua việc mở rộng cơ sở y tế trên toàn quốc để tăng khả năng tiếp cận về địa lý cho người dân.

Để tăng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng, năm 2022, Medlatec mở rộng chi nhánh phủ 63/63 tỉnh và bước đầu mở sang Lào, Campuchia.

- Được biết Medlatec là điểm xung kích tham gia truy vết thần tốc F0 trong cộng đồng của TP Hà Nội? Lý do nào để bệnh viện tham gia thực hiện số “khủng” đó. Bà có thể chia sẻ những khó khăn, rào cản gặp phải hay có thuận lợi gì khi triển khai?

Như tôi chia sẻ ở trên, Medlatec tham gia sàng lọc diện rộng cả 3 đợt của thành phố với số lượng mẫu hoàn thành xấp xỉ 290.000 mẫu.

Sự tham gia này là nhiệm vụ, là sứ mệnh của ngành Y, của một đơn vị tế nói chung. Đặc biệt, sự tham gia này là được cơ quan chức năng (đơn vị chủ quản là Sở Y tế Hà Nội; UBND thành phố) tín nhiệm, tin tưởng bệnh viện làm được nên giao phó.

Tham gia đẩy lùi đại dịch COVID-19 là sứ mệnh của ngành Y.

Đây là cơ hội cho chúng tôi đóng góp cho cộng đồng, cũng như chứng minh có đủ “sức khỏe”, tự tin làm việc này, bởi có số lượng nhân sự hùng hậu chỉ trong 3 ngày, nhân sự được huy động tham gia gần 2.000 cán bộ nhân viên (CBNV); thế mạnh về công nghệ thông tin, có chuỗi các cơ sở y tế (cơ sở y tế trên 32 tỉnh, riêng tại Hà Nội có 32 địa điểm).

Trước những lợi thế đó, chúng tôi hoàn thành tốt hơn và vượt mức đơn vị giao phó về số lượng, về thời gian trả kết quả cho người dân, trả và đối soát với CDC... cũng như bảo đảm chất lượng xét nghiệm.

Nói về khó khăn, rào cản gặp phải thì về cơ bản Medlatec không có. Nhưng có điều kiện thuận lợi cơ bản như thống nhất ý chí hành động từ Hội đồng quản trị đến từng CBNV, có sự vào cuộc của toàn bộ lực lượng đơn vị và ứng dụng thành công “công nghệ” nên khi tổ chức không bị lúng túng.

- Trên cương vị quản lý và điều hành Hệ thống Y tế Medlatec toàn quốc, bà có thể chia sẻ thời gian một ngày làm việc bắt đầu từ khi nào và khi nào kết thúc? Trước trọng trách rất lớn của “bóng hồng”, làm thế nào để bà vẫn “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, cũng như để trọn vẹn công việc gia đình và công việc xã hội?

Giá như một ngày có hơn 24h!

Nói đến giờ cố định với một cán bộ y tế thật khó và khó hơn nếu là cán bộ quản lý y tế: Có giờ làm việc, có giờ trực; có bệnh nhân thường, bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân cần hội chẩn; công tác hành chính khác…

Và với chúng tôi không có ngày nào, giờ nào tụ họp mà đủ 100% cán bộ nhân viên (CBNV).

Là cán bộ quản lý y tế khó đủ 100% cán bộ nhân viên tụ họp, do nhân viên là bác sĩ luôn có bệnh nhân/khách hàng.

Với tôi có giờ bắt đầu của một ngày mới, nhưng giờ không cố định, có khi sớm hơn nhưng thường từ 6h, bởi còn xem hệ thống thông tin để hoạch định, bởi phải giao ca, giao ban… và giờ kết thúc là khi bớt việc vì không hết việc được.

Ở nhà hay ở công ty, chúng ta chỉ có thể giải quyết tốt nếu chúng ta có các “đối tác” tốt. Thống nhất mục đích, thống nhất mục tiêu, thống nhất cách thức hành động, thống nhất giá trị hướng tới.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn có chồng và con là đối tác tuyệt vời giúp tôi cân bằng công việc và cuộc sống.

- Là “nữ tướng” duy nhất trong Ban tổng GĐ, bà được CBNV khâm phục bởi tài năng lãnh đạo quyết đoán, tinh thần làm việc bền bỉ, nhiệt huyết và “truyền lửa” năng lượng tích cực cho CBNV như sự ham học và tự học. Bà nghĩ sao về sự đánh giá này của đồng nghiệp và CBNV. Yếu tố nào giúp bà đi đến thành công như ngày hôm nay?

Có lẽ vẫn còn thiếu vì tôi còn nguyên tắc trong công việc.

Với sự ưu ái của CBNV dành cho mình, tôi lại thêm áp lực, đồng thời cũng có thêm động lực, khích lệ không ngừng hoàn thiện bản thân và cũng hy vọng, mong muốn luôn có được sự sát cánh của họ.

Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi thấy mình thật sự may mắn. May mắn vì có các “đối tác” trên, may mắn vì được vào ngôi nhà Medlatec, may mắn được tiếp cận nhiều thông tin.

- Được CBNV và xã hội rất ngưỡng mộ như vậy, trong kế hoạch cá nhân của mình, bà có kế hoạch tiếp cho mình thế nào?

Tôi sẽ không đi sâu vào làm điêu luyện một việc mà sẽ tìm cách có được nhiều người giỏi hơn mình để Medlatec được phát triển nhanh hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn.

Với chiến lược đó, Medlatec sớm nhất thực hiện được mục tiêu của mình: Tăng sự tiếp cận cả về khoảng cách địa lý, về tiếp cận thông tin và về tiếp cận chi phí y tế với người dân Việt Nam và trong khu vực.

- Trân trọng cảm ơn bà!