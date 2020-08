Nữ Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát).

Quyết định này được thực hiện khi Cơ quan CSĐT nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các hành vi lừa đảo này thông qua hình thức lập khu dân cư, phân lô đất nền ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến ngày 11/8 đơn vị ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trước đó, tháng 1/2020, hàng chục khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 (phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM) đã có đơn tố cáo gửi đến Báo điện tử VTC News về việc bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi lập ra dự án ma để thu tiền của khách hàng.

Những khách hàng này cũng gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng để mong muốn được đòi lại tài sản với giá trị gần 60 tỷ đồng. Nhận được đơn khiếu nại của các khách hàng, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo các khách hàng mua đất nền tại dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, họ đã ký hợp đồng đặt cọc nền đất dự án này.

Thời điểm ký kết, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới BĐS Thủ Đức (Thủ Đức Land) do ông Lê Minh Nhựt làm Tổng Giám đốc thực hiện giao dịch với danh nghĩa “bên làm chứng” ký và đóng dấu, còn “bên nhận cọc” đứng cá nhân chủ sử dụng khu đất chính là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

38 khách hàng đã mua tổng cộng 45 nền đất và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được ba đợt). Có người đóng gần 1 tỷ đồng, cá biệt có khách hàng đã nộp hơn 4 tỷ đồng cho bà Phúc. Tổng số tiền những khách hàng này đã đóng tính đến nay lên đến khoảng 54 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được giao đất nền sau 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Thế nhưng đến thời điểm thực hiện cam kết, bà Phúc lại không làm theo thỏa thuận.

Về vấn đề này, UBND Quận 9 cho biết, chính quyền chưa phê duyệt dự án nào có tên Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2. Phòng Quản lý đô thị Quận 9 cũng cho biết một phần khu đất trên thuộc quy hoạch đường Bưng Ông Thoàn lộ giới 30m và phần còn lại thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở xây dựng thấp tầng.

Để tránh nguy cơ có thêm người dân bị thiệt hại, UBND phường Phú Hữu đã gắn bảng thông báo cụ thể về tình trạng pháp lý của khu đất này.