Nữ tài xế Grab xinh đẹp lột xác thành hot girl nóng bỏng

Phạm Thị Hằng được nhiều người biết tới qua bộ ảnh “Nữ tài xế Brab” xinh đẹp. Nhờ gương mặt nổi bật, body nóng bỏng, sexy, cô gái từng là tài xế Grab này thu hút gần 200.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook.

Vì cuộc sống gia đình khá khó khăn, Phạm Thị Hằng đã phải rời xa nhà để tự lập từ rất sớm. Hằng chia sẻ: “Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng không có nghĩa là ta không thể thay đổi cách mình sống. Mình nghĩ việc mình thành công được như ngày hôm nay không hoàn toàn do may mắn, chủ yếu vẫn là do mình cố gắng nỗ lực hoàn thiện để phát triển bản thân từng ngày”.

Ở tuổi 18, Hằng đã phải vất vả với nhiều công việc khác nhau, trong đó có chạy Grab. Cũng chính nhờ bức hình chụp khi làm việc chạy xe ôm, cô nàng dần dần lấn sân sang lĩnh vực người mẫu ảnh và đạt được một số thành công nhất định.

Bị nhiều người nhận xét là ăn mặc quá sexy sẽ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, Hằng thẳng thắn: “Mình theo phong cách sexy nhưng không quá lố, vẫn giữ được tự trọng riêng cho mình. Mình cũng là tuýp người của gia đình, mình vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng: Hãy luôn yêu thương gia đình, trân trọng những người sẵn sàng bên cạnh mình, nhất định phải quan tâm và chăm sóc bố mẹ ngay khi còn có thể. Vì thế mình sẽ biết và không làm những điều ảnh hưởng đến gia đình".

Đối với Hằng, khi chỉ mới 20 tuổi cô đã độc lập về tài chính là một sự tự hào, đánh dấu mốc thành công mà ít bạn bè đồng trang lứa làm được. Sự thành công này có được là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của Hằng trong suốt một quãng thời gian dài.

Hiện tại, Hằng đang làm người mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Công việc này giúp cho cô gái trẻ có được nguồn thu nhập ổn định, độc lập về tài chính.

Một số hình ảnh của Phạm Thị Hằng: