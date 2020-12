Nữ tài xế Camry say ngất ngưởng trong đêm giao thừa giữa Thủ đô

Tối 31/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Phạm Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác liên ngành Công an TP Hà Nội vừa tiến hành lập biên xử lý nữ lái xe ô tô Camry mang BKS 30E-837.2x vi phạm nồng độ cồn tới mức 0,5 miligam/1 lít khí thở (mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP hiện là 0,4 miligam/1 lít khí thở). Đáng lo ngại, nữ tài xế say ngất này không có giấy phép lái xe (GPLX).

Danh tính nữ tài xế lái Camry có nồng độ cồn ở mức "khủng" được xác định là chị Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1977, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tổ công tác liên ngành Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đo nồng độ cồn nữ tài xế Camry

Trung tá Phạm Tuấn Anh thông tin cụ thể: Vụ việc được phát hiện khoảng 22h40 tối 31/12, khi tổ công tác Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Phòng CSGT phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát ma tuý được phân công làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn để kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma tuý.

Sau khi dừng xe Camry mang BKS 30E-837.2x, tổ công tác đã yêu cầu nữ tài xế Nguyễn Ngọc Đ. đo nồng độ cồn. Khi chị Đ. có kết quả nồng độ cồn lên tới 0,5 miligam/1 lít khí thở, tổ công tác lập biên bản xử lý.

Quá trình tổ công tác lập biên bản xử lý nữ tài xế này, cũng rất nhiều người can thiệp, mong muốn bỏ qua vi phạm nhưng không được. Với vi phạm trên, chị Nguyễn Ngọc Đ. sẽ bị phạt tiền trên 40 triệu đồng, tạm giữ xe ô tô Camry mang BKS 30E-837.2x đến 7 ngày theo qui định và tước GPLX 23 tháng.

Được biết, tại phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, chỉ trong buổi tối ngày 31/12, tổ công tác liên ngành đã dừng kiểm tra 30 ô tô, trong đó phát hiện 4 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Phạm Tuấn Anh cho biết, thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp với các loại tội trong dịp Tết, tổ công tác liên ngành sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi vi phạm giao thông.