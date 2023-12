Nữ sinh viên kể tuổi thơ sáng đi học, đêm theo mẹ nhặt đồ thừa ở chợ đầu mối

(VTC News) -

Mới đây, tại vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới năm 2023 do Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, Đội tuyển Trường Đại học Y Dược TP.HCM đã xuất sắc giành giải quán quân.

Chiến thắng này có sự đóng góp của Đặng Nguyễn Bình An, sinh viên lớp D20, khoa Dược, Trưởng Ban đối ngoại của Dự án "VỰC"- một dự án phổ cập kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu với mục tiêu chính là tăng cường nhận thức về sơ cấp cứu trong cuộc sống hàng ngày.

Bình An nhận giải thưởng.

Ít ai biết được, để đặt chân vào giảng đường đại học, đối với Bình An là cả hành trình dài đầy khó khăn. Từ một cô bé có cuộc sống đầy đủ thì biến cố gia đình ập đến khiến Bình An (khi ấy mới 6 tuổi và em gái 4 tuổi) phải cùng mẹ bắt đầu những ngày tháng thiếu thốn, khổ cực. Không có nơi ở, ba mẹ con Bình An phải đi thuê trọ nay đây, mai đó.

“Năm đó, khi tôi mới vào học lớp 1, ba mẹ con phải lếch thếch kiếm nhà thuê, còn đồng nào mẹ dồn hết để đóng tiền học cho hai chị em. Cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn. Suốt những năm dài gian khó ấy, nhiều lần đến hạn nộp học phí, mẹ phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Lớn hơn một chút, thương mẹ vất vả, đôi khi tôi muốn nghỉ học đi làm để phụ mẹ nuôi em gái ăn học nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói, chỉ có học mới khiến cho cuộc đời con thay đổi, mới có thể đem lại tương lai tươi sáng hơn và không được từ bỏ việc học…”, Bình An nhớ lại.

Bình An cho biết, có thời điểm vì quá thiếu thốn, nên buổi sáng An đi học, đến tối khuya lại cùng mẹ đem bao tay, bịch nylon đi khắp chợ đầu mối để nhặt đồ người ta bán ế bỏ đi, đem về dùng. Ngày may mắn thì nhặt được nhiều đồ ăn, ngày không may thì đi cả đêm không có gì, và cả những ngày, khi hai mẹ con đến chợ đầu mối, gặp trời mưa rất lớn xối xả, chẳng thể dầm mưa mà bới tìm đồ ăn, hai mẹ con buồn bã dắt xe về, tủi thân chỉ muốn khóc.

“Những thứ hai mẹ con nhặt được chủ yếu là rau và trái cây bị dập, bị đen hay quần áo, giày dép cũ người ta không sử dụng nữa và đôi khi cũng được cho chút thịt cá, rau tươi. Nhặt đồ đem về tới nhà cũng đã 1-2 giờ sáng, tôi chỉ tắm rửa sơ là đi ngủ để còn đi học sớm, còn mẹ thì phải thức để gọt đi mấy chỗ đen, thâm, rồi ngâm nước muối sạch sẽ, để sáng sớm hôm sau làm sinh tố cho cả nhà ăn sáng. Suốt những năm tháng ấy, cốc sinh tố trái cây buổi sáng đã góp phần nuôi dưỡng tôi và em gái”, Bình An kể.

Bình An cùng đội tuyển Trường Đại học Y Dược TP.HCM giành giải quán quân Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới năm 2023

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Bình An và em gái luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Hai chị em nhiều năm liền là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và đều trở thành sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Bình An cũng từng tham gia chương trình “Hành trình Thủ lĩnh Sinh viên YDS” (Y Dược Sài Gòn) mùa 4 năm 2020 và đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình.

Với những thành tích đã đạt được trong học tập, hoạt động, Bình An đã được tặng các danh hiệu như Sinh viên 5 tốt cấp khoa, cấp trường (năm học 2020 - 2021, 2022 - 2023), Blouse trắng làm theo lời Bác năm 2022, Học bổng khuyến khích học tập năm 2020, Giấy khen của Hội sinh viên…

Hiện, Bình An là Uỷ viên BCH Đoàn khoa Dược, Trưởng ban Đối ngoại Trung tâm sơ cấp cứu Đại học Y Dược TP.HCM.

Với những thành tích đạt được, hai chị em Bình An được nhận học bổng nên sẻ chia được phần nào những khó khăn cho mẹ. Riêng Bình An được Học bổng Xèo Chu tài trợ toàn bộ học phí (từ 50-60,5 triệu đồng/năm) cho đến khi ra trường. Bình An cũng được bầu làm Trưởng ban Chủ nhiệm CLB Học bổng Xèo Chu tại TP.HCM.

Không chỉ tài trợ học phí, Học bổng Xèo Chu còn quan tâm đến cuộc sống tinh thần của học sinh - sinh viên trong quỹ. Quỹ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt với những khách mời diễn giả thành đạt để giúp các học sinh, sinh viên được học hỏi và chứng kiến những tấm gương vượt khó thành công, truyền cảm hứng nỗ lực vươn lên.

Bình An cho biết, thời gian tới cô sẽ tích cực hoạt động, kêu gọi các nguồn tài trợ cho Dự án "VỰC" để góp phần phổ biến kiến thức sơ cấp cứu đến nhiều học sinh, sinh viên và người dân.