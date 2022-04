Nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp: Nạn nhân mới mua điện thoại iPhone 13

(VTC News) -

Tại tang lễ của N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp., gia đình cho biết chiếc iPhone 13 bị mất vừa được nạn nhân mua cách đây 3 ngày.

Trả lời VTC News, bà Linh (dì ruột V.) nói, gần đây V. đi làm thêm và để dành dụm, vừa mới mua được chiếc điện thoại iPhone 13. “V. giấu ba mẹ đi làm thêm, phụ giao bánh cho người ta. Mới để dành mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày. Chắc do tiếc điện thoại nên con bé đuổi theo tên cướp, dẫn đến tai nạn”, bà Linh nói.

Theo dì ruột của nạn nhân, tối hôm qua, trên đường V. đi làm thêm về thì xảy ra tai nạn. Công an sau đó xác minh biển số xe và đến 3h sáng cùng ngày thông báo cho gia đình. Sau vụ tai nạn, chiếc điện thoại chưa được tìm thấy.

Người nhà tổ chức tang lễ cho nữ nạn nhân xấu số. (Ảnh: Quang Anh)

Chiều 21/4, gia đình của nữ sinh N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) dựng rạp, tổ chức tang lễ cho V.. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh được nghi xảy ra trong quá trình cô gái truy đuổi tên cướp điện thoại.

Anh Duy (anh họ của V.) cho biết nữ sinh này là con một, sống cùng với mẹ của mình tại một căn nhà trên đường Dương Quảng Hàm. Theo anh Duy, V. là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Nữ sinh là người con ngoan, hiếu thảo, hay phụ giúp công việc cho mẹ mình.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường nơi nữ sinh viên tử vong.

Ngồi bên linh cữu con gái, bà Nguyễn Thị Là (mẹ V.) vẫn không tin vào sự thật. Người mẹ nhiều lần bật khóc khi nghĩ tới con gái mình. Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên người mẹ vượt qua nỗi đau mất con. Bà Là cho biết sau khi hoả táng sẽ đưa tro cốt con gái gửi vào chùa.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nữ sinh viên tên N.T.V. chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Khi tới giao lộ với đường số 3, phường 10 thì xe của nữ sinh này va chạm với một xe máy tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh viên chết tại chỗ.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên chết do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.